На Украине нашли очередной повод для судебных тяжб с Россией. С новой инициативой выступил глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух.
В ходе совещания в курортном поселке Кирилловка 9 сентября он предложил подать в суд на «государство-агрессор» за то, что оно спровоцировало нашествие медуз на побережье Азовского моря.
Запорожский губернатор убежден в том, что данное экологическое бедствие произошло из-за строительства Керченского моста и забора Россией вод из рек для полива, пишет eadaily.com.
Согласно выводам Старуха, в результате таких действий на протяжении нескольких лет в Азовское море не поступала пресная вода из основных водных артерий, в том числе из Дона. Это привело к резкому повышению солености водоема и медузы «мигрировали» туда, пояснил он.
В итоге эти представители морской фауны «атаковали» туристов и «разогнали» их, заявил Старух. Он предложил посчитать ущерб «от провального курортного сезона» и выставить России счет. Кто и как должен готовить такие странные иски, губернатор уточнять не стал.
В Москве уже отреагировали на данную инициативу. Эту реакцию в своем Telegram-канале обнародовал председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.
«Теперь вот — платите за нашествие медуз. „Интеллектуал“ Старух, видимо, не в курсе, что нашествия медуз, которые происходят все чаще, специалисты связывают не со зловредной деятельностью России, а с потеплением мирового океана», — написал он.
Сенатор напомнил, что за последние годы этих морских обитателей также стало очень много и у берегов Италии. Пушков считает, что по логике запорожского губернатора, Рим теперь должен выставить счет Киеву. На том основании, что Украина до такой степени отравила Черное море, что медузы заполонили воды, омывающие Апеннинский полуостров.
Украинские курортные пляжи на Азовском море в этом году и правда заполнили медузы, которых было настолько много, что невозможно было зайти в воду.
В частности, бедствие постигло Кирилловку, Приморск и Бердянск. Очевидцы снимали стаи медуз на видео и выкладывали в социальные сети, а в Кирилловке заметили кладбище медуз.
Как сообщало EADaily, помимо этого в летние месяцы на эти города обрушивались небывалые ливни и ураганы, что вместе с нашествием медуз привело к фактическому срыву курортного сезона.