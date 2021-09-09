Цена газа на европейском рынке превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.
Стоимость октябрьского фьючерса в начале торгов составляла 679 долларов за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до 669,4, а в 17:25 (мск) достигла максимума — 700,2, передает ria.ru
Прошлый рекорд был побит накануне. Тогда стоимость контракта дошла до отметки 670 долларов. А днем ранее, во вторник, показатель превысил 660 долларов.
Как рассказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, это связано с низкими запасами топлива в европейских газохранилищах из-за прошедшей холодной зимы и жаркого лета. Аналитик также отметил нежелание "Газпрома" увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска "Северного потока — 2".