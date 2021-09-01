В период с 3 по 9 сентября на территории республики зарегистрировано 193 заявления и сообщения о преступлениях. По 134 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За это время зарегистрирован один грабёж (лицо установлено), 41 кража (17 раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано 13 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и три преступления в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано девять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано восемь госдолжников и один неплательщик алиментов.
За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 2525 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления транспортом 34 водителя, которые были за рулём в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено десять таких водителей, Слободзейского района – семь, г. Тирасполь и Рыбницкого района – по шесть, Дубоссарского – три, Каменского – два.
За прошедшую неделю на территории республики зарегистрировано пять пожаров. Погибших и раненых нет. Два пожара – на территории обслуживания г. Тирасполь, столько же – в г. Бендеры, один пожар – в с. Незавертайловка Слободзейского района. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 23 административных протокола. mvdpmr.org