Dnestr.TV

 
0

Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 3 по 9 сентября на территории республики зарегистрировано 193 заявления и сообщения о преступлениях. По 134 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За это время зарегистрирован один грабёж (лицо установлено), 41 кража (17 раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано 13 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и три преступления в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано девять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано восемь госдолжников и один неплательщик алиментов.

За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 2525 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления транспортом 34 водителя, которые были за рулём в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено десять таких водителей, Слободзейского района – семь, г. Тирасполь и Рыбницкого района – по шесть, Дубоссарского – три, Каменского – два.

За прошедшую неделю на территории республики зарегистрировано пять пожаров. Погибших и раненых нет. Два пожара – на территории обслуживания г. Тирасполь, столько же – в г. Бендеры, один пожар – в с. Незавертайловка Слободзейского района. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 23 административных протокола.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 07:48
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Крупный пожар в Бендерах. Горел один из элеваторов на к ...
  • Нам здесь жить

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Крупный пожар в Бендерах. Горел один из элеваторов на к ...
  • Нам здесь жить
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна