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В Молдове остро стоит проблема самоубийств среди молодежи

В Молдове остро стоит проблема самоубийств среди молодежи

В Молдове самоубийство является второй по значимости причиной смерти среди молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет после дорожно-транспортных происшествий.

Аналогичным образом число случаев самоубийств среди детей и подростков в возрасте от 10 до19 лет остается одной из основных причин смертности. Данные были обнародованы Министерством здравоохранения РМ в контексте Всемирного дня предотвращения самоубийств, сообщает bloknot-moldova.md ссылаясь на Молдпрес.

Тема профилактики суицидов стала еще острее во время пандемии COVID-19, что оказывает дополнительное влияние на психическое здоровье взрослых и особенно детей и молодежи.

Данные Минздрава РМ свидетельствуют о том, что в прошлом году общественные центры психического здоровья страны оказали психиатрическую и психологическую помощь 179 906 гражданам, среди которых 65 238 женщин и 26 116 детей. На учете в общественных центрах психического здоровья состоят на учете 8416 человек с невротическими расстройствами и расстройствами, связанными со стрессами.

В Республике Молдова в 2020 году было зарегистрировано 486 случаев суицида по сравнению с 467 в 2019 году. Среди детей в возрасте до 18 лет в 2020 году было зарегистрировано 11 случаев по сравнению с 9 случаями в 2019 году.


bloknot-moldova.md
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