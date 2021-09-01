В пунктах пропуска через границу в Рени и Орловке оборудуют пограничные инспекционные пункты (ПИПы), через которые можно будет ввозить в Украину живых животных. Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Госпотребслужбы на государственной границе.
Дело в том, что уже с 5 июля 2022 года вступают в силу новые нормы закона, согласно которым ввоз в Украину животных и продуктов питания может осуществляться только через такие ПИПы, а для этого их надо оборудовать.
В Одесской области их решили обустроить на паромной переправе Орловка — Исакча для сообщения с Румынией и пункте пропуска Рени — Джурджулешты на границе с Молдовой.
В настоящее время сотрудники Госпогранслужбы и Госпотребслужбы, а также Одесской ОГА и облсовета обсуждают с коллегами из Молдовы и Румынии технические вопросы обустройства данных инспекционных пунктов. odessamedia.net