Dnestr.TV

 
0

В Одесской области появятся пункты пропуска для животных

В Одесской области появятся пункты пропуска для животных

В пунктах пропуска через границу в Рени и Орловке оборудуют пограничные инспекционные пункты (ПИПы), через которые можно будет ввозить в Украину живых животных. Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Госпотребслужбы на государственной границе.

Дело в том, что уже с 5 июля 2022 года вступают в силу новые нормы закона, согласно которым ввоз в Украину животных и продуктов питания может осуществляться только через такие ПИПы, а для этого их надо оборудовать.

В Одесской области их решили обустроить на паромной переправе Орловка — Исакча для сообщения с Румынией и пункте пропуска Рени — Джурджулешты на границе с Молдовой.

В настоящее время сотрудники Госпогранслужбы и Госпотребслужбы, а также Одесской ОГА и облсовета обсуждают с коллегами из Молдовы и Румынии технические вопросы обустройства данных инспекционных пунктов.
odessamedia.net
  • Сегодня, 08:08
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Крупный пожар в Бендерах. Горел один из элеваторов на к ...
  • Нам здесь жить

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Крупный пожар в Бендерах. Горел один из элеваторов на к ...
  • Нам здесь жить
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна