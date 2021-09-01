Пранкеры и Триттин обсудили финансирование Навального и энергетическую зависимость Украины от России.
Российские пранкеры Владимир Кузнецов («Вован») и Алексей Столяров («Лексус») разыграли немецкого политика, одного из лидеров партии «Зеленых» и бывшего министра Германии по охране окружающей среды и ядерной безопасности Юргена Триттина.
Вова и Лексус представились украинским депутатом Александром Мережко и обсудили с немецким политиком возможности финансирования деятельности Алексея Навального из иностранных источников, пишет sharij.net.
При этом они предложили провести переводы через киевский офис аффилированного с «Зелеными» Фонда Генриха Белля, чтобы скрыть свое участие в деле.
Триттин назвал предложение «украинского политика» хорошей идеей и пообещал поговорить с представителями фонда. Также немец утверждал, что находится на связи с людьми, которые «везли Навального из Сибири».
Триттин обсудил в пранкерами и вопрос энергетической зависимости Украины от России. Он призвал украинского «коллегу» снизить потребление российского газа и технологий и увеличить производство энергии из возобновляемых источников.