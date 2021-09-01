Глава дубоссарской госадминистрации Руслан Чабан провел выездное совещание в Дойбанском сельском Cовете. Участники совещания посетили социальные объекты сёл Дойбаны-1, Дойбаны-2 и Койково.
Был рассмотрен вопрос открытия в селе Дойбаны-1 Дома престарелых на территории бывшей больницы, где сейчас функционирует сельская врачебная амбулатория. В 2022 году будет выполнен проект для социального учреждения, передает novostipmr.com.
«В селах развитая сеть социальных учреждений: школа, детский сад, два дома культуры. Конечно, состояние их требует выполнения ремонтных работ. У нас продолжает функционировать введённая система местного самоуправления, предполагающая наличие источников финансирования сельских советов. Это бюджетное финансирование, а также часть средств поступает от налога на благоустройство сел с физических лиц, на развитие инфраструктуры с юридических лиц – землепользователей, часть средств - в зависимости от численности населения - от соцжилфонда и дорожного фонда», - отметил глава госадминистрации Руслан Чабан.
В Дойбанском сельском Совете на 2021 год предусмотрено более 700 тысяч рублей. Эти средства направлены на содержание аппарата сельского Совета-администрации, а также на реализацию ряда целевых программ, позволяющих решать насущные вопросы в селах. Финансирование расходов на учреждения образования и культуры осуществляется централизованно из бюджета города и района.
В селе Дойбаны-2 проводят центральный водопровод. Это последнее село в районе, где нет централизованного водоснабжения. Работы планируют завершить в этом году. После завершения строительства централизованного водопровода детский сад и школа села Дойбаны-2 будут переподключены к новой водонапорной башне и системе водоснабжения.
«Все эти годы в социальных учреждениях села Дойбаны-2 вода поступала от дойбанского производства завода "КВИНТ", за что предприятию большая благодарность», - подчеркнул Руслан Чабан.
Говорили и о том, что в школе села Койково на пищеблоке была установлена новая шатровая кровля из профнастила. Выполнены значительные работы по замене окон в школах сел Койково, Дойбаны-1 и Дойбаны-2.
В селах Койково и Дойбаны-2 реконструированы памятные места в честь советских воинов-освободителей. В селе Койково установлена новая детская площадка.
«На территории Дойбанского сельского Совета работает производство ТВКЗ "КВИНТ" уже не одно десятилетие. Это особое производство, которое обеспечивает интенсивное сельское хозяйство на 2 000 гектарах. Это и рабочие места для жителей сел. Следует отметить, что дойбанское производство завода "КВИНТ" является основным налогоплательщиком местного бюджета Дубоссарского района. Кроме того, предприятие оказывает помощь социальным учреждениям сел на регулярной основе. Депутатом Верховного Совета во всех селах Дубоссарского района является Олег Баев, на протяжении многих лет он оказывает большую помощь социальным учреждениям», - отметил Руслан Чабан.
Участники совещания ознакомились также с состоянием школы, детского сада и Дома культуры села Дойбаны-2.
Капитального ремонта требует сегодня культурное учреждение села, которое было построено в 1964 году. В здании расположен большой зал на 264 места, есть этнографический музей, теннисные столы, функционируют 4 кружка, в которых занимаются 30 детей. Помещения нуждаются в ремонте, здесь нет отопления, необходимо заменить кровлю.
Руслан Чабан отметил, что работы по проведению капитального ремонта Дома культуры будут постепенно выполняться.
В школе села Дойбаны-2 необходимо выполнить ремонт отмостки, водосточной системы.
Участники совещания посетили молдавскую школу села Дойбаны-1. Здесь в прошлом году были заменены окна, построена новая котельная. Теперь в школе тепло и есть возможность регулярного проветривания. В учреждении необходимо провести ремонт санузлов, благоустройство территории.
В капитальном ремонте нуждается и Дом культуры села Койково. В этом селе сейчас завершают строительство нового модульного помещения для фельдшерско-акушерского пункта. novostipmr.com