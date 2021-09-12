В Приднестровье 12 сентября стартует избирательная кампания к президентским выборам, которые состоятся 12 декабря. Как сообщила Центральная избирательная комиссия, с сегодняшнего дня и до 11 ноября включительно кандидаты могут подавать заявки на участие в выборах и приступать к агитации и сбору подписей в свою поддержку.
Согласно законам, для регистрации они должны собрать от 2 до 3% подписей включенных в списки избирателей. К этим выборам избирательная база составила 405 294 человека. После подачи всех документов у ЦИК будет 10 дней на решение о регистрации кандидата в президенты или отказе.
Сейчас пост президента занимает Вадим Красносельский, кроме него никто из потенциальных кандидатов пока себя не проявляет. На выборах 2016 года Красносельский одержал победу уже в первом туре, где он обошел занимавшего пост президента Евгения Шевчука.
Это уже седьмые президентские выборы в истории Приднестровья. Президентом может быть избран гражданин Приднестровья не моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории республики не менее 10 лет. Срок президентских полномочий — пять лет, одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.
По данным ЦИК, для голосования будет образовано 257 участковых избирательных комиссий. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примут участие 25% избирателей. В бюллетене для голосования есть графа «против всех».