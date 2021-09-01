Президент ПМР Вадим Красносельский объявил о своей готовности баллотироваться на второй срок. Об этом сегодня сказал глава государства в интервью журналистам во время торжественных мероприятий в честь Александра Невского.
«На протяжении пяти лет мы вместе делали Приднестровье краше, комфортнее, современнее, сохраняя при этом все то, что завещано нам предками. Нельзя останавливаться на полпути. Надо двигаться вперед. И я считаю своим долгом продолжить начатое. Я принял решение на предстоящих выборах баллотироваться в Президенты Приднестровской Молдавской Республики, потому что чувствую ответственность за начинания и за их успешное продолжение. Надеюсь, мы с вами пойдем по пути дальнейших преобразований республики вместе», - сказал Вадим Красносельский.
Напомним, с сегодняшнего дня, 12 сентября, стартует президентская избирательная кампания. Выборы пройдут 12 декабря текущего года.