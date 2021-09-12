Власти Молдовы и Украины проведут совместное заседание для обсуждения проблемы реки Днестр. Такое решение было принято во время визита в Кишинев заместителя премьер-министра Украины, министра по вопросам временно оккупированных территорий, сопредседателя молдавско-украинской межправительственной комиссии Алексея Резникова.
В рамках визита состоялась встреча с вице-премьером по реинтеграции Владом Кульминским с участием вице-премьера Андрея Спину, министра окружающей среды Юлианы Кантаражиу и министра экономики Серджиу Гайбу, передает sputnik.md.
Повышенное внимание было уделено вопросу защиты реки Днестр и экологическим аспектам работы Днестровского гидроэнергетического комплекса.
"Учитывая, что Днестр является рекой, которая пересекает территорию двух государств, в наших общих интересах продолжать диалог, сотрудничать и обеспечивать хорошее качество воды и ее достаточное количество для всех", - заявила на встрече Кантаражиу.
В свою очередь Резников заверил и подчеркнул, что "Украина, как и Молдова, заинтересована в качестве воды реки Днестр и не допустит ее ухудшения - ни с точки зрения качества, ни с точки зрения заиления.
"Днестр - источник питьевой воды как для граждан Республики Молдова, так и для граждан Украины", - отметил Резников.
Стороны договорились в ближайшее время провести совместное заседание по этим вопросам.
Также на встрече обсуждались темы продвижения политики реинтеграции Молдовы и достижение цели окончательного и устойчивого урегулирования конфликтов. sputnik.md