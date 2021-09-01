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Бюст Михаю Эминеску открыт в столице Казахстана

Бюст Михаю Эминеску открыт в столице Казахстана

Памятник румынскому поэту Михаю Эминеску открыли в сквере «Бухарест» в Нур-Султане. В церемонии приняла участие чрезвычайный и полномочный посол Румынии в Казахстане Мадалина Лупу, передает «Хабар 24».

Мероприятие прошло в рамках меморандума о культурном сотрудничестве, заключенного между акиматом района Есиль Нур-Султана и мэрией Бухареста в прошлом году. Казахстан и Румыния имеют крепкие экономические связи, а развитие культуры придаст новый импульс дружеским отношениям обеих государств, отмечают стороны.

Берик Джакенов, аким района «Есиль» г.Нур-Султана:

- Сегодняшнее мероприятие это реализация на новом уровне международных инициатив Главы государства. В прошлом году мы заключили меморандум, в рамках которого мы обязались сотрудничать в сфере культурных, спортивных, технологических взаимоотношений. В прошлом году в Бухаресте был открыт бюст Ұлы Абаю, мы, в свою очередь, по паритетности присвоили этому скверу название «Бухарест».

Мадалина Лупу, чрезвычайный и полномочный посол Румынии в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане:

- Этот момент становится уникальным и для двусторонних отношений, и с точки зрения Румынии в Центральной Азии, потому что нет ни одной страны в Центральной Азии, где бы у нас находилась и площади по имени нашей столицы и бюст нашего национального поэта. Этот момент станет дополнением к нашему сотрудничеству в разных областях. Казахстан является очень важным партнером ЕС в Центральной Азии.

Одновременно с этим в Бухаресте был торжественно открыт парк «Казахстан» в рамках празднования 30-летия Независимости нашей республики. Трансляция велась в прямом эфире. В мероприятии приняли участие председатель сената Румынии Анка Драгу, бывший президент Румынии Эмиль Константинеску, депутаты Парламента и руководители местных министерств. Также была представлена фотовыставка и прошел праздничный концерт.

24.kz
  • Сегодня, 05:20
  • DTV
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