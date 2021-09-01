Совершить покупку не выходя из дома – мечта, ставшая реальностью. Дополнительные опции в виде онлайн-платежей за услуги или возможность забронировать билеты – ещё один плюс в копилку современных технологий, предложенных банками.
Чем большую популярность приобретают онлайн-платежи, тем активнее ведут себя мошенники.
В Тирасполе зафиксированы четыре факта списания крупных сумм денежных средств. Все они похожи. В одном случае у жительницы Тирасполя списали со счёта больше 5 тысяч рублей. Девушка продавала через «Маклер» учебники. В одной из социальных сетей ей написал парень, который захотел купить эти книги. Он объяснил, что живёт за пределами Приднестровья. Поэтому ему удобнее оформить полную предоплату и доставку литературы через сайт «Новой почты», информирует пресс-центр МВД ПМР.
По такому же принципу предложили оплатить покупку ещё трём тираспольчанкам, которые выкладывали свои объявления о продаже велосипеда, щенков и холодильника.
Мошенники общались в основном в Ватсапе. Присылали ссылку для регистрации на курьерской доставке «Новая почта». Как оказалось, это страница-клон. Как только жертва вводила данные своей банковской карты, мошенники получали доступ ко всем финансам. Позже присылали код авторизации. Когда человек вводил его (якобы для окончательной регистрации), все деньги с банковского счёта списывались.
Если у жертвы на счету не было денег или была малая сумма, мошенники говорили, что не могут сделать перечисление на эту карту, просили зарегистрировать другую.
Чтобы не стать жертвой мошенников, не разглашайте данные своей банковской карты людям, не оставляйте эту информацию на каких-либо сайтах. Тем более не вводите пин-код. mvdpmr.org