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В Гагаузии обсуждается возможность проведения референдума о статусе русского языка в РМ

В Гагаузии обсуждается возможность проведения референдума о статусе русского языка в РМ

Член республиканского совета Общественной платформы «Народный Союз» Виктор Петров в интервью REN Moldova сообщил о возможной инициации проведения общемолдавского референдума о придании русскому языку статуса второго государственного.

По мнению Петрова, референдум о признании русского языка будет положительно воспринят не только в Гагаузии, но и в Тараклийском районе, на севере страны — в Бельцах и других населённых пунктах, и, само собой, в Приднестровье, которое тоже является частью нашей страны, сообщает gagauznews.md

«В Молдове живет более 40 % русскоязычных. Это те, кто в своё время приехал в республику из других стран бывшего СССР для помощи молдавскими народу — врачи, учителя, инженеры, учёные и многие другие, их дети, внуки и так далее. Есть многие коренные молдаване, которые учились в известных ВУЗах на русском языке. Сегодня в государственных учреждениях говорят, что все обязаны знать молдавский. Но что власти сделали для того, чтобы эти люди знали язык? Вы обучили их, сделали бесплатные курсы? Ничего сделано не было!», — отметил Петров.

«Что также важно, власти постоянно подчёркивают, что Приднестровье — это Молдова, много говорится о необходимости интеграции, так создайте тогда нормальные условия для жизни и общения в стране на русском языке!», — подчеркнул Виктор Петров.

«Многие жители не только из Гагаузии, но и из других регионов озадачены этим вопросом и обращаются к нам в Штаб по данному вопросу. Это непосредственно касается жизни, работы, будущего людей, их родных и близких. Именно поэтому сейчас в автономии обсуждается вопрос инициации общереспубликанского референдума о придании русскому языку статуса второго официального, чтобы раз и навсегда решить данный вопрос».

«В этом нет ничего плохого, давайте ссылаться на европейскую практику. Два, три или четыре официальных языка никак не мешают развиваться государству. В Бельгии три официальных языка, в Швейцарии — четыре, почему у нас не могут быть два? Посмотрите на Казахстан и Киргизию, например, где русский язык также имеет статус официального. Единственное решение языкового вопроса в Молдове — референдум. Пусть граждане сами выразят своё мнение», — прокомментировал корреспонденту Gagauznews член республиканского совета Общественной платформы «Народный Союз» Виктор Петров.
  • Сегодня, 12:15
  • DTV
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