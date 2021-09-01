Стало известно, кто предстанет в роли главного арбитра в грядущем матче между тираспольским «Шерифом» и донецким «Шахтером». Напомним, соперники сразятся в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.
На игру между командами Юрия Вернидуба и Роберто Де Дзерби назначен небезызвестный немецкий рефери Дениз Айтекин. Именно он в свое время работал на легендарной еврокубковой «ответке» между каталонской «Барселоной» и ПСЖ, когда сине-гранатовые осуществили фантастический камбэк (6:1 на «Камп Ноу» после 0:4 в Париже), передает bloknot-moldova.md.
Любопытно, что после той самой игры Айтекин больше не получал назначений на топ-поединки. Немец допустил целый ряд грубых ошибок (представители ПСЖ выявили не менее десяти) и подвергся огульной критике со стороны футбольной общественности. Многие болельщики до сих пор уверены, что Айтекина «простимулировали» в преддверии памятной дуэли на «Камп Ноу».