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Он судил легендарный матч между «Барсой» и ПСЖ: стало известно, кто рассудит «Шериф» и «Шахтер» в ЛЧ

Он судил легендарный матч между «Барсой» и ПСЖ: стало известно, кто рассудит «Шериф» и «Шахтер» в ЛЧ

Стало известно, кто предстанет в роли главного арбитра в грядущем матче между тираспольским «Шерифом» и донецким «Шахтером». Напомним, соперники сразятся в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

На игру между командами Юрия Вернидуба и Роберто Де Дзерби назначен небезызвестный немецкий рефери Дениз Айтекин. Именно он в свое время работал на легендарной еврокубковой «ответке» между каталонской «Барселоной» и ПСЖ, когда сине-гранатовые осуществили фантастический камбэк (6:1 на «Камп Ноу» после 0:4 в Париже), передает bloknot-moldova.md.

Любопытно, что после той самой игры Айтекин больше не получал назначений на топ-поединки. Немец допустил целый ряд грубых ошибок (представители ПСЖ выявили не менее десяти) и подвергся огульной критике со стороны футбольной общественности. Многие болельщики до сих пор уверены, что Айтекина «простимулировали» в преддверии памятной дуэли на «Камп Ноу».

bloknot-moldova.md
  • Вчера, 18:54
  • DTV
  • Просмотров: 54
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