Вадим Красносельский предлагает освободить защитников ПМР от уплаты госпошлины за совершение юридически значимых действий при проведении технического осмотра в отношении транспортных средств, мототранспортных средств и прицепов.
Сейчас за совершение юридически значимых действий при проведении технического осмотра в отношении транспортных, мототранспортных средств и прицепов к транспортным средствам взимается государственная пошлина в размере от 1 до 2 РУ МЗП (расчётных уровней минимальной заработной платы).
От уплаты данной пошлины освобождаются инвалиды, участники боевых действий в годы Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, инвалиды ВОВ, органы госвласти и управления, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, полностью финансируемые за счёт бюджетных средств.
Данный список предлагается дополнить ещё одной категорией, а именно лицами, признанными в соответствии с Законом ПМР «О социальной защите ветеранов войны» участниками боевых действий по защите Приднестровья. novostipmr.com