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Глава государства предложил освободить защитников ПМР от госпошлины за техосмотр

Глава государства предложил освободить защитников ПМР от госпошлины за техосмотр

Вадим Красносельский предлагает освободить защитников ПМР от уплаты госпошлины за совершение юридически значимых действий при проведении технического осмотра в отношении транспортных средств, мототранспортных средств и прицепов.

Законодательная инициатива главы государства направлена на рассмотрение в Верховный Совет.

Сейчас за совершение юридически значимых действий при проведении технического осмотра в отношении транспортных, мототранспортных средств и прицепов к транспортным средствам взимается государственная пошлина в размере от 1 до 2 РУ МЗП (расчётных уровней минимальной заработной платы).

От уплаты данной пошлины освобождаются инвалиды, участники боевых действий в годы Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, инвалиды ВОВ, органы госвласти и управления, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, полностью финансируемые за счёт бюджетных средств.

Данный список предлагается дополнить ещё одной категорией, а именно лицами, признанными в соответствии с Законом ПМР «О социальной защите ветеранов войны» участниками боевых действий по защите Приднестровья.
novostipmr.com
  • Сегодня, 05:17
  • DTV
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