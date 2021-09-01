В Приднестровье об участии в выборах президента, кроме Вадима Красносельского, заявил еще один кандидат. Анатолий Дирун, экс-депутат Верховного совета Приднестровья, директор Школы политических исследований в Тирасполе, 12 сентября объявил о намерении баллотироваться в Президенты.
«Для всех нас очевидна катастрофическая социально-экономическая ситуация в республике. Предыдущие пять лет показали, что монопольная система управления не способна изменить жизнь граждан к лучшему и обеспечить развитие республики в целом. Поэтому я хочу заявить, что иду на выборы президента и буду участвовать в них. Пришло время новых решений», — сказал Дирун 12 сентября.
В Приднестровье 12 сентября началась предвыборная кампания. В связи с этим нынешний глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что будет баллотироваться на второй срок. Выборы президента Приднестровья пройдут 12 декабря.