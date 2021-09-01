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В фильтрах системы очистки воды на АЭС «Фукусима-1» обнаружили повреждения

В фильтрах системы очистки воды на АЭС «Фукусима-1» обнаружили повреждения

Почти все фильтры в системе очистки радиоактивной воды ALPS на японской АЭС "Фукусима-1", которые должны защищать от утечек воды из системы, оказались поврежденными. Об этом во вторник сообщил телеканал NHK.

По его сведениям, первая неисправность была обнаружена в конце прошлого месяца, и по результатам последовавшей проверки специалисты станции установили, что 24 из 25 фильтров, которые должны защищать от утечек радиоактивной воды из системы, имеют повреждения. Оператор станции Tokyo Electric Power к настоящему времени не установил конкретных случаев утечки воды с содержанием радиоактивных частиц из системы ALPS, однако нельзя утверждать, что их не было, отмечает телеканал.

Два года назад TEPCO уже обнаруживала аналогичные повреждения фильтров в системе ALPS. Тогда компания-оператор заменила фильтры, но не смогла установить причину, по которой они были повреждены. На прошлой неделе станцию посетила с инспекцией группа представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и осмотрела систему очистки радиоактивной воды ALPS. Визит представителей МАГАТЭ был связан с планами Японии сбросить эту воду в океан в связи с нехваткой мощностей для ее хранения, передает ТАСС.

Правительство Японии 13 апреля разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. Содержание трития в сбрасываемой воде, как уверяют в Токио, будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

Сейчас в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в течение 30 лет. МАГАТЭ намерено контролировать этот процесс на постоянной основе. Для слива воды в океан планируется построить специальный подводный туннель протяженностью 1 км.

Соседние с Японией страны, включая Китай и Южную Корею, выразили свою обеспокоенность на этот счет. В МИД РФ также заявили, что российская сторона ожидает детальных разъяснений от Токио по всем аспектам, связанным с планами сброса воды с АЭС "Фукусима-1".
tass.ru
  • Сегодня, 05:44
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