Dnestr.TV

 
0

Содержащийся в тюрьме лидер коммунистов Приднестровья хочет участвовать в выборах

Содержащийся в тюрьме лидер коммунистов Приднестровья хочет участвовать в выборах

Лидер Коммунистической партии Приднестровья Олег Хоржан, который содержится в тюрьме на протяжении нескольких лет, намерен участвовать в президентских выборах в Приднестровье. Сообщение об этом появилось на его странице в Facebook.

По его словам, выдвинуть свою кандидатуру ему предложили общественные объединения Приднестровья.

"В этих условиях я принимаю сложное, но единственное правильное для себя решение - согласиться с предложением общественных объединений Приднестровья. Я буду баллотироваться на пост Президента Республики".

"Я нисколько не сомневаюсь в Вашей поддержке. Знаю, что только вместе мы сможем победить и победим. Во имя будущего детей и внуков, во имя будущего Приднестровья!"- говорит в своем обращении Олег Хоржан

Накануне в Приднестровье стартовала избирательная кампания по выборам местного президента. Об участии в выборах уже заявили действующий президент Вадим Красносельский и научный руководитель тираспольской школы политических исследований Анатолий Дирун.

Экс-депутат Верховного совета Приднестровья Олег Хоржан в ноябре 2018 года был приговорен Верховным Судом Приднестровья к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Его обвинили в "применении насилия и оскорблении представителя власти". Согласно обвинению, "он препятствовал работе сотрудников правоохранительных органов, которые проводили действия по привлечению к административной ответственности участников прошедшего на центральной площади Тирасполя несанкционированного митинга", который также был организован Хоржаном.
  • Вчера, 21:07
  • DTV
  • Просмотров: 51
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Крупный пожар в Бендерах. Горел один из элеваторов на к ...
  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Нам здесь жить

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Крупный пожар в Бендерах. Горел один из элеваторов на к ...
  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Нам здесь жить
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна