Лидер Коммунистической партии Приднестровья Олег Хоржан, который содержится в тюрьме на протяжении нескольких лет, намерен участвовать в президентских выборах в Приднестровье. Сообщение об этом появилось на его странице в Facebook.
По его словам, выдвинуть свою кандидатуру ему предложили общественные объединения Приднестровья.
"В этих условиях я принимаю сложное, но единственное правильное для себя решение - согласиться с предложением общественных объединений Приднестровья. Я буду баллотироваться на пост Президента Республики".
"Я нисколько не сомневаюсь в Вашей поддержке. Знаю, что только вместе мы сможем победить и победим. Во имя будущего детей и внуков, во имя будущего Приднестровья!"- говорит в своем обращении Олег Хоржан
Накануне в Приднестровье стартовала избирательная кампания по выборам местного президента. Об участии в выборах уже заявили действующий президент Вадим Красносельский и научный руководитель тираспольской школы политических исследований Анатолий Дирун.
Экс-депутат Верховного совета Приднестровья Олег Хоржан в ноябре 2018 года был приговорен Верховным Судом Приднестровья к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Его обвинили в "применении насилия и оскорблении представителя власти". Согласно обвинению, "он препятствовал работе сотрудников правоохранительных органов, которые проводили действия по привлечению к административной ответственности участников прошедшего на центральной площади Тирасполя несанкционированного митинга", который также был организован Хоржаном.