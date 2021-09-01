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Социалисты Молдовы призвали власти отказаться от повышения пенсионного возраста

Социалисты Молдовы призвали власти отказаться от повышения пенсионного возраста

ПСРМ призвала власти отказаться от повышения пенсионного возраста. Об этом говорится в сообщении для прессы политформирования. Социалисты выразили обеспокоенность намерениями правящего режима пересмотреть положения законодательства, принятого по инициативе Партии социалистов, пишет kp.md.

- Предупреждаем: намерение властей отменить принятый ПСРМ закон о снижении пенсионного возраста может иметь взрывоопасный эффект для общества.

Мы призываем правящий режим отказаться от повышения пенсионного возраста. Напротив, мы оставляем за собой право организовать массовые протесты в защиту прав граждан на мирную и безопасную старость как награду за десятилетия труда и выплату взносов на социальное страхование, - говорится в распространенном пресс-коммунике.

Согласно закону, предложенному и принятому ПСРМ, возраст выхода на пенсию был снижен для женщин до 57 лет, а для мужчин – до 62 лет. Эти нововведения должны вступить в силу с 1 января 2022 года.
kp.md

  • Вчера, 21:12
  • DTV
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