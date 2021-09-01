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"Шахтер" готов выиграть у "Шерифа" – Де Дзерби

"Шахтер" готов выиграть у "Шерифа" – Де Дзерби

В среду, 15 сентября, в Тирасполе в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов молдавский "Шериф" будет принимать донецкий "Шахтер".

Для команды Де Дзерби эта встреча имеет важное значение. Если вице-чемпион Украины хочет претендовать на выход из группы с "Реалом" и "Интером", то терять очки с дебютантом турнира нельзя ни в коем случае.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби на пресс-конференции перед матчем с "Шерифом" в Лиге чемпионов рассказал о подготовке команды к игре.

"У "Шерифа" много скоростных футболистов, они любят играть в высоком ритме. Мы очень уважаем эту команду, они квалифицировались в группу ЛЧ, как и мы. Мы готовы выиграть этот матч, потому что для нас это очень важный матч.

Не думаю, что нужно сильно мотивировать футболистов. Они прекрасно знают, что в таких играх нужно самим найти себе мотивацию. Не надо думать о фаворите, надо быть сконцентрированными на встрече, играть с нашим качеством и уважать соперника. Кто сыграет вместо Соломона? Его заменит или Фернандо, или Мудрик. Я уже знаю кто, но не скажу", — заявил Де Дзерби, пишет zn.ua.

На официальном уровне команды встречались между собой дважды. В 2003-м году "Шахтер" прошел соперника во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов (выездной матч завершился нулевой ничьей, а дома "горняки" победили благодаря мячам Вукича и Брандау).

По решению УЕФА стадион в Тирасполе может заполниться лишь на 50 процентов от своей вместимости. Таким образом, на поединке смогут присутствовать 6500 болельщиков.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шериф" – "Шахтер" состоится завтра, 15 сентября, в Молдове. Начало встречи – в 19:45.
zn.ua
  • Вчера, 21:25
  • DTV
  • Просмотров: 42
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