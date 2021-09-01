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Реализация прав детей с тяжелыми формами ограничения возможностей

Реализация прав детей с тяжелыми формами ограничения возможностей

Расширить возможности и реализовать права людей с тяжёлыми формами ограничения возможностей через адвокацию и продвижение социальной услуги «Персональный Ассистент» - основная цель проекта, который начнет внедряться в левобережном селе Парканы при содействии Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», финансируемой Швецией.

Новый партнерский проект «Aдвокация и продвижение социальной услуги Персональный Ассистент» будут реализовывать общественные организации с обоих берегов Днестра: НП «От равного к равному» (село Парканы) и ОА «Федерация Семей за Единство и Мир во всём Мире в Молдове».

По словам Евгения Вербанова, председателя сельской организации «От равного к равному», для внедрения услуги на левом берегу Днестра необходимо создать нормативные документы, адаптированные к реалиям приднестровского региона.

«Задачей службы «Персональный ассистент» является предоставление помощи и ухода за детьми и взрослыми с тяжелыми формами ограничений возможностей в целях оказания содействия в реализации их прав, содействия самостоятельности и интеграции в общество. С особенностями создания и функционирования службы персонального ассистента бенефициары проекта ознакомились ранее, пройдя стажировку в службе Персональный Ассистент на правом берегу Днестра, а точнее, в Кишиневе, Анений Ной и в селе Гура Быкулуй, - рассказал Вербанов. - В данном проекте мы проведем адвокационную кампанию для принятия данной услуги в перечень официальных социальных услуг. Поэтому мы планируем встречу с представителями власти, курирующими вопросы социальной защиты в приднестровском регионе и, в частности, в Слободзейском районе».

Он подчеркнул, что у партнерской организации - Федерации семей Молдовы, налажено плодотворное сотрудничество со службой Персональных Ассистентов Кишинёва и села Гура Быкулуй, «что гарантирует передачу навыков и опыта по внедрению данной услуги».

Это второй партнерский проект двух общественных организаций с обоих берегов Днестра, который будет осуществляться в рамках Совместной программы ООН. Ранее «От равного к равному» и «Федерация семей Молдовы» внедряли проект «Реализация прав детей с тяжелыми формами ограничения возможностей через услугу персонального ассистента на левом берегу Днестра».

Данная программа также укрепляет организационный потенциал общественных организаций и ассоциаций, таких как «От равного к равному» и «Федерация семей Молдовы», а также Платформы устойчивого (общинного) развития, членами которой они являются.
  • Сегодня, 08:04
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