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Торгово-Промышленная Палата Приднестровья избрала нового президента
Новым президентом Торгово-промышленной палаты Приднестровья стал Василий Кожан. Он был утвержден на VI съезде по избранию руководящих органов ТПП.
Об этом сообщается на сайте палаты.
Кроме того, съезд избрал Совет ТПП в составе 15 человек, а также Ревизионную комиссию.
С конца ноября 2015 года ТПП ПМР возглавлял Юрий Ганин. Василий Кожан до нынешнего момента являлся вице-президентом палаты. ТПП объединяет около 200 предприятий республики.
- Сегодня, 13:09
- DTV
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