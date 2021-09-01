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ГОССТАТ ПМР представил цены на продукты на 1 сентября 2021г

ГОССТАТ ПМР представил цены на продукты на 1 сентября 2021г

Стоимость продовольственных товаров с начала года в Приднестровье повысилась на три процента. Основная доля удорожания приходится на три месяца – январь, апрель и май. В июле-августе продовольствие дешевело, в основном из-за сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию.

Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 сентября 2021 года.

Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.

Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:

Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Говядина (кроме бескостного мяса) – 57.66 руб.
Говядина бескостная – 82.63 руб.
Свинина (кроме бескостного мяса) – 78.68 руб.
Свинина бескостная – 80.26 руб.
Фарш мясной – 56.62 руб.
Пельмени – 40.53 руб.
Печень говяжья – 85.33 руб.
Куры потрошеные – 34.52 руб.
Окорочка куриные – 37.41 руб.
Сало – 43.76 руб.
Колбаса вареная – 86.56 руб.
Сосиски – 67.05 руб.
Сардельки – 66.43 руб.
Колбаса полукопченая – 111.09 руб.
Мясокопчености, кг – 128.20 руб.
Колбаса сырокопченая – 212.24 руб.

Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Карп свежий – 55.00 руб.
Карась свежий – 35.72 руб.
Толстолобик свежий – 30.63 руб.
Салака – 22.79 руб.
Хек – 47.05 руб.
Скумбрия – 55.66 руб.
Сельдь замороженная – 34.03 руб.
Сельдь соленая – 39.72 руб.

Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):
Масло сливочное фасованное, 200 г – 25.63 руб.
Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 14.40 руб.
Масло подсолнечное рафинированное, л – 34.92 руб.
Масло подсолнечное нерафинированное, л – 30.06 руб.
Маргарин фасованный, 200 г – 8.43 руб.
Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 10.43 руб.
Молоко цельное пастеризованное, л – 12.01 руб.
Кефир, 0,5 л – 6.04 руб.
Ряженка, 0,5 л – 8.09 руб.
Сметана, кг – 41.05 руб.
Сметана на рынке, кг – 50.87 руб.
Творог, кг – 52.46 руб.
Творог на рынке, кг – 55.38 руб.
Сыр твердый, кг – 124.55 руб.
Брынза на рынке, кг – 75.64 руб.

Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 10.15 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 7.62 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.85 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 11.06 руб.

Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Мука пшеничная – 10.61 руб.
Рис шлифованный, кг – 18.29 руб.
Крупа манная, кг – 11.39 руб.
Крупа гречневая, кг – 22.80 руб.
Крупа пшеничная, кг – 7.70 руб.
Крупа кукурузная, кг – 12.05 руб.
Крупа ячневая, кг – 8.67 руб.
Крупа перловая, кг – 9.11 руб.
Овсяные хлопья, кг – 23.61 руб.
Горох, кг – 11.54 руб.
Фасоль, кг – 31.94 руб.
Вермишель высшего сорта, кг – 14.97 руб.
Макаронные изделия высшего сорта, кг – 15.30 руб.

Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):
Картофель урожая текущего года, кг – 5.50 руб.
Капуста свежая урожая текущего года, кг – 5.36 руб.
Лук репчатый, кг – 5.59 руб.
Свёкла столовая, кг – 6.31 руб.
Морковь, кг – 8.15 руб.
Чеснок, кг – 41.11 руб.
Огурцы свежие, кг – 6.23 руб.
Помидоры свежие, кг – 8.17 руб.
Кабачки, кг – 5.64 руб.
Баклажаны, кг – 6.15 руб.
Перец сладкий, кг – 5.80 руб.
Яблоки, кг – 10.64 руб.
Арбузы, кг – 4.80 руб.
Дыни, кг – 7.61 руб.
Апельсины, кг – 22.99 руб.
Лимоны, кг – 36.49 руб.
Бананы, кг – 23.10 руб.
Сливы сушёные, кг – 39.68 руб.
Виноград сушёный (изюм), кг – 70.44 руб.

Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):
Томат-паста, кг – 39.22 руб.
Сок томатный, л – 17.69 руб.
Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 6.98 руб.
Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 17.50 руб.
Соки фруктовые, л – 17.09 руб.
Яйца куриные, 10 шт – 14.97 руб.
Сахар-песок, кг – 13.62 руб.
Шоколад, 100 г – 16.24 руб.
Мед пчелиный натуральный, кг – 82.49 руб.
Вода минеральная, 1,5 л – 7.36 руб.
Соль пищевая, кг – 4.63 руб.
Перец черный (молотый), 100 г – 24.65 руб.
Лист лавровый, 100 г – 25.36 руб.
Дрожжи хлебопекарные, кг – 40.37 руб.
Кофе натуральный растворимый, 100 г – 40.52 руб.
Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 19.58 руб.
Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 19.10 руб.

Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в августе 2021 года подешевели на 2,18% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года – стали дороже на 2,73%.

источник: newspmr.com
  • Сегодня, 13:52
  • DTV
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