Стоимость продовольственных товаров с начала года в Приднестровье повысилась на три процента. Основная доля удорожания приходится на три месяца – январь, апрель и май. В июле-августе продовольствие дешевело, в основном из-за сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию.
Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 сентября 2021 года.
Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.
Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:
Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Говядина (кроме бескостного мяса) – 57.66 руб. Говядина бескостная – 82.63 руб. Свинина (кроме бескостного мяса) – 78.68 руб. Свинина бескостная – 80.26 руб. Фарш мясной – 56.62 руб. Пельмени – 40.53 руб. Печень говяжья – 85.33 руб. Куры потрошеные – 34.52 руб. Окорочка куриные – 37.41 руб. Сало – 43.76 руб. Колбаса вареная – 86.56 руб. Сосиски – 67.05 руб. Сардельки – 66.43 руб. Колбаса полукопченая – 111.09 руб. Мясокопчености, кг – 128.20 руб. Колбаса сырокопченая – 212.24 руб.
Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Карп свежий – 55.00 руб. Карась свежий – 35.72 руб. Толстолобик свежий – 30.63 руб. Салака – 22.79 руб. Хек – 47.05 руб. Скумбрия – 55.66 руб. Сельдь замороженная – 34.03 руб. Сельдь соленая – 39.72 руб.
Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта): Масло сливочное фасованное, 200 г – 25.63 руб. Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 14.40 руб. Масло подсолнечное рафинированное, л – 34.92 руб. Масло подсолнечное нерафинированное, л – 30.06 руб. Маргарин фасованный, 200 г – 8.43 руб. Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 10.43 руб. Молоко цельное пастеризованное, л – 12.01 руб. Кефир, 0,5 л – 6.04 руб. Ряженка, 0,5 л – 8.09 руб. Сметана, кг – 41.05 руб. Сметана на рынке, кг – 50.87 руб. Творог, кг – 52.46 руб. Творог на рынке, кг – 55.38 руб. Сыр твердый, кг – 124.55 руб. Брынза на рынке, кг – 75.64 руб.
Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 10.15 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 7.62 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.85 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 11.06 руб.
Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Мука пшеничная – 10.61 руб. Рис шлифованный, кг – 18.29 руб. Крупа манная, кг – 11.39 руб. Крупа гречневая, кг – 22.80 руб. Крупа пшеничная, кг – 7.70 руб. Крупа кукурузная, кг – 12.05 руб. Крупа ячневая, кг – 8.67 руб. Крупа перловая, кг – 9.11 руб. Овсяные хлопья, кг – 23.61 руб. Горох, кг – 11.54 руб. Фасоль, кг – 31.94 руб. Вермишель высшего сорта, кг – 14.97 руб. Макаронные изделия высшего сорта, кг – 15.30 руб.
Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта): Картофель урожая текущего года, кг – 5.50 руб. Капуста свежая урожая текущего года, кг – 5.36 руб. Лук репчатый, кг – 5.59 руб. Свёкла столовая, кг – 6.31 руб. Морковь, кг – 8.15 руб. Чеснок, кг – 41.11 руб. Огурцы свежие, кг – 6.23 руб. Помидоры свежие, кг – 8.17 руб. Кабачки, кг – 5.64 руб. Баклажаны, кг – 6.15 руб. Перец сладкий, кг – 5.80 руб. Яблоки, кг – 10.64 руб. Арбузы, кг – 4.80 руб. Дыни, кг – 7.61 руб. Апельсины, кг – 22.99 руб. Лимоны, кг – 36.49 руб. Бананы, кг – 23.10 руб. Сливы сушёные, кг – 39.68 руб. Виноград сушёный (изюм), кг – 70.44 руб.
Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта): Томат-паста, кг – 39.22 руб. Сок томатный, л – 17.69 руб. Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 6.98 руб. Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 17.50 руб. Соки фруктовые, л – 17.09 руб. Яйца куриные, 10 шт – 14.97 руб. Сахар-песок, кг – 13.62 руб. Шоколад, 100 г – 16.24 руб. Мед пчелиный натуральный, кг – 82.49 руб. Вода минеральная, 1,5 л – 7.36 руб. Соль пищевая, кг – 4.63 руб. Перец черный (молотый), 100 г – 24.65 руб. Лист лавровый, 100 г – 25.36 руб. Дрожжи хлебопекарные, кг – 40.37 руб. Кофе натуральный растворимый, 100 г – 40.52 руб. Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 19.58 руб. Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 19.10 руб.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в августе 2021 года подешевели на 2,18% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года – стали дороже на 2,73%.