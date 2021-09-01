Как сообщает Государственное унитарное предприятие «Медицинский центр «ТираМед», с 16 сентября услуга «Путешествуй без COVID-19» доступна во всех городах республики. Данное приложение подтверждает подлинность ПЦР-теста для лиц, выезжающих за пределы Приднестровья.
Напоминаем, что с 1 сентября въезд на территорию Российской Федерации с территории Республики Молдова через воздушные пункты пропуска для иностранных граждан предусматривает обязательное использование данного приложения. Медицинский центр «ТираМед» входит в число медицинских учреждений, отвечающих требованиям Роспотребнадзора Российской Федерации и оказывающих данную услугу населению республики сообщается на сайте Минздрава ПМР.
Для того, чтобы получить результат ПЦР-теста в приложении «Путешествую без COVID-19» необходимо: • установить приложение «Путешествую без COVID-19» на свой телефон; • записаться на тест в филиале «ТираМед» в Вашем городе; • прибыть в назначенное время для сдачи анализа с оригиналом загранпаспорта, по которому Вы планируете выезжать; • сообщить медрегистратору, что Вы хотите получить результаты теста в приложении «Путешествую без COVID-19»; • подписать Согласие на обработку персональных данных; • оплатить услугу и пройти исследование; • получить распечатанный QR-код и результат анализа в указанное медрегистратором время; • отсканировать QR-код в приложении.
Предупреждаем, несвоевременное уведомление медрегистратора о необходимости получения результатов ПЦР-теста в приложении «Путешествую без COVID-19» ДО ЗАБОРА МАЗКА, а также ошибки, допущенные Вами при предоставлении персональных данных, могут повлечь за собой необходимость повторной (платной) сдачи ПЦР-теста.
Адреса и телефоны для записи в других городах республики:
– г. Бендеры, ул. Лазо, 20 (кабинет 16), телефон для записи: 0 (552) 222-94;
– г. Днестровск, ул. Терпиловского, 1 (инфекционное отделение), телефон для записи6 0 (219) 32-0-60;
– г. Слободзея, пер. Больничный, 10, телефон для записи: (557) 22-889;
– г. Григориополь, ул. Дзержинского, 34, телефон для записи: 0 (210) 333-73;
– г. Дубоссары, ул. Моргулец, 30, телефоны для записи: (215) 34-371, 0 (215) 34-764;
– г. Рыбница, ул. Кирова, 112 (вход с улицы, 1 этаж), телефон для записи: 0 (555) 4-11-00;
– г. Каменка, ул. Кирова, д. 300, телефон для записи: (216) 20-140.