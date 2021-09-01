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«ТираМед» запустил приложение «Путешествую без COVID-19»

«ТираМед» запустил приложение «Путешествую без COVID-19»

Как сообщает Государственное унитарное предприятие «Медицинский центр «ТираМед», с 16 сентября услуга «Путешествуй без COVID-19» доступна во всех городах республики.
Данное приложение подтверждает подлинность ПЦР-теста для лиц, выезжающих за пределы Приднестровья.

Напоминаем, что с 1 сентября въезд на территорию Российской Федерации с территории Республики Молдова через воздушные пункты пропуска для иностранных граждан предусматривает обязательное использование данного приложения. Медицинский центр «ТираМед» входит в число медицинских учреждений, отвечающих требованиям Роспотребнадзора Российской Федерации и оказывающих данную услугу населению республики сообщается на сайте Минздрава ПМР.

Для того, чтобы получить результат ПЦР-теста в приложении «Путешествую без COVID-19» необходимо:
• установить приложение «Путешествую без COVID-19» на свой телефон;
• записаться на тест в филиале «ТираМед» в Вашем городе;
• прибыть в назначенное время для сдачи анализа с оригиналом загранпаспорта, по которому Вы планируете выезжать;
• сообщить медрегистратору, что Вы хотите получить результаты теста в приложении «Путешествую без COVID-19»;
• подписать Согласие на обработку персональных данных;
• оплатить услугу и пройти исследование;
• получить распечатанный QR-код и результат анализа в указанное медрегистратором время;
• отсканировать QR-код в приложении.

Предупреждаем, несвоевременное уведомление медрегистратора о необходимости получения результатов ПЦР-теста в приложении «Путешествую без COVID-19» ДО ЗАБОРА МАЗКА, а также ошибки, допущенные Вами при предоставлении персональных данных, могут повлечь за собой необходимость повторной (платной) сдачи ПЦР-теста.

Адреса и телефоны для записи в других городах республики:

– г. Бендеры, ул. Лазо, 20 (кабинет 16), телефон для записи: 0 (552) 222-94;

– г. Днестровск, ул. Терпиловского, 1 (инфекционное отделение), телефон для записи6 0 (219) 32-0-60;

– г. Слободзея, пер. Больничный, 10, телефон для записи: (557) 22-889;

– г. Григориополь, ул. Дзержинского, 34, телефон для записи: 0 (210) 333-73;

– г. Дубоссары, ул. Моргулец, 30, телефоны для записи: (215) 34-371, 0 (215) 34-764;

– г. Рыбница, ул. Кирова, 112 (вход с улицы, 1 этаж), телефон для записи: 0 (555) 4-11-00;

– г. Каменка, ул. Кирова, д. 300, телефон для записи: (216) 20-140.
  • Сегодня, 14:04
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