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Победа над "Шахтером" принесла "Шерифу" € 2,8 миллиона

Победа над "Шахтером" принесла "Шерифу" € 2,8 миллиона
Обыграв "Шахтер" в 1-м туре группового этапа Лиги Чемпионов "Шериф" автоматически заработал 2,8 миллиона евро. Именно столько приносит каждая победа в группе (ничья, напомним, приносит 0,93 миллиона).

Таким образом, эта сумма добавится к заработанным ранее "Шерифом" в квалификационных раундах и за выход в группы Лиги Чемпионов 16,77 миллионам евро. Общая сумма заработка тираспольского клуба от УЕФА в этом еврокубковом сезоне уже составила 19,57 миллионов евро, сообщает moldfootball.com

Отметим, что в эту сумму еще не включены маркетинговые выплаты и выплаты за ТВ-пул, которые будут сформированы позже.

Данные взяты из опубликованной УЕФА перед началом сезона схемы распределения прибыли за участие в еврокубках.
  • Сегодня, 15:16
  • DTV
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