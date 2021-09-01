Обыграв "Шахтер" в 1-м туре группового этапа Лиги Чемпионов "Шериф" автоматически заработал 2,8 миллиона евро. Именно столько приносит каждая победа в группе (ничья, напомним, приносит 0,93 миллиона).
Таким образом, эта сумма добавится к заработанным ранее "Шерифом" в квалификационных раундах и за выход в группы Лиги Чемпионов 16,77 миллионам евро. Общая сумма заработка тираспольского клуба от УЕФА в этом еврокубковом сезоне уже составила 19,57 миллионов евро, сообщает moldfootball.com
Отметим, что в эту сумму еще не включены маркетинговые выплаты и выплаты за ТВ-пул, которые будут сформированы позже.
Данные взяты из опубликованной УЕФА перед началом сезона схемы распределения прибыли за участие в еврокубках.