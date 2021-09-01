С 17 сентября в Бендерах изменится движение общественного транспорта. Это связано с ремонтными работами, проводимыми на различных участках дорожного полотна.
На сайте Бендерской госадминистрации сообщается, что с 17 сентября по 1 октября закрывается движение по ул. Гагарина на участке от ул. Шестакова до Суворова (включая перекресток Гагарина-Шестакова).
Троллейбусы №№ 2, 3, 4, 41а, 45а будут курсировать по следующему маршруту:
начальная остановка ул. Лазо – ул. Котовского – КПП-1 (БМП) – ул. Суворова и далее по маршрутам. С 20 сентября по 5 октября закрывается на ремонт участок улицы Калинина от Московской до Ленина. Маршрутные такси, которые следовали через ул. Калинина, будут двигаться по улице Сергея Лазо с выездом на Коммунистическую.
С 8 утра 20 сентября до 7 вечера 20 октября по причине ремонта будет закрыт и отрезок ул. Индустриальной от ул. 28 Июня до ЗАО «Бендерский мясокомбинат». В связи с этим также меняется движение общественного транспорта.
С 21 сентября троллейбусы, микроавтобусы и автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:
троллейбус № 2 с начальной остановки ул. Лазо до конечной остановки на ул. Т. Кручок (завод «Прибор»); маршрутные такси № 1 с начальной остановки ул. Лазо «Центральный рынок», далее ул. Т. Кручок – ул. 28 Июня – ул. Суворова – ул. 40 лет МССР – ул. Индустриальная – ул. Тимирязева – ул. Индустриальная – конечная остановка «Мясокомбинат»; маршрутные такси № 1 «льготный» с начальной остановки ул. Лазо «Центральный рынок», далее ул. Т. Кручок – ул. 28 Июня – ул. Суворова – ул. 40 лет МССР – ул. Индустриальная – ул. Тимирязева – ул. Индустриальная – конечная остановка «Мясокомбинат»; маршрутные такси № 3 с начальной остановки ул. Лазо «Центральный рынок» до конечной остановки «Мясокомбинат»; маршрутные такси № 12 с начальной остановки ул. 40 лет Победы «Поликлиника» до конечной остановки «Мясокомбинат»; автобус № 4 «льготный» с начальной остановки ул. Лазо «магазин "Прага"», далее по маршруту ул. Суворова – ул. Т. Кручок – ул. 28 Июня – ул. Суворова – ул. Дружбы и далее по маршруту; автобус № 4 «льготный» с конечной остановки с. Гиска – ул. Ленина с. Гиска - ул. Космонавтов – кинопрокат – ул. Суворова – ул. 28 Июня – ул. Т. Кручок и далее по маршруту. На время перекрытия дороги по ул. Индустриальной организуют работу маршрута № 1 «льготный», который будет перевозить льготную категорию граждан.
Дополнительно сообщается о перекрытии движения автотранспорта на перекрестке ул. Комсомольской - Ак. Федорова до 17:00 16 сентября.