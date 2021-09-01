В офисе Миссии ОБСЕ в городе Кишиневе в очном формате состоялось заседание представителей по политическим вопросам, посвященное проблематике запрета на въезд в Украину автотранспорта с приднестровскими номерными знаками. Во встрече приняли участие представители экспертных (рабочих) групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства, а также посредников и наблюдателей, сообщает МИД ПМР.
В рамках заседания его участники подробно обсудили сложившуюся кризисную ситуацию в области доступа приднестровского автотранспорта к международному дорожному движению, в частности, в Украину. Была отмечена невозможность осуществления регулярных пассажирских маршрутов в Украину и транзитом через эту страну приднестровскими компаниями, доставки из Украины товаров мелкогабаритными грузовыми транспортными средствами, а также использования приднестровских реанимобилей для срочного направления пациентов в лечебные учреждения Украины и Российской Федерации.
Принимая во внимание продолжающийся диалог и признаваемый молдавской стороной объективный характер большинства проблем, состоящих в невозможности регистрации в ПРТС грузопассажирского транспорта и реанимобилей и низком числе зарегистрированных легковых автомобилей, Виталий Игнатьев предложил молдавскому визави совместно обратиться к Украине о необходимости пересмотра своей позиции и аннулирования запретительных мер. При этом сторонами была признана ненадлежащая работа Пунктов регистрации транспортных средств ввиду наличия массы проблем, которые не находят своего решения длительный период времени.
Идея о совместном обращении к Украине с просьбой приостановить запрет не была поддержана молдавской стороной.
В ходе встречи глава МИД ПМР также напомнил о направленной в октябре 2019 года приднестровской стороной инициативе в форме проекта Протокольного решения о регистрации в ПРТС грузового и пассажирского транспорта Приднестровья. Однако молдавская сторона сообщила о своей неготовности приступить к проработке данной договоренности.
В развитие дискуссии была обсуждена проблематика водительских удостоверений. Приднестровская сторона подчеркнула несомненную взаимосвязь данного вопроса с процессом пересечения границ и участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении, а также тот факт, что требования Пограничной полиции РМ о наличии молдавских водительских удостоверений у владельцев транспортных средств с нейтральными номерами в корне противоречат положениям Протокольного решения от 24 апреля 2018 года.
Наряду с этим стороны с участием профильных специалистов рассмотрели часть вопросов, зафиксированных в итоговом протоколе визита в ПРТС от 7 октября 2020 года. Было обозначено неисполнение РМ достигнутых весной текущего года договоренностей относительно перерегистрации унаследованных транспортных средств.
Стороны условились провести следующее заседание в том же формате в офисе Миссии ОБСЕ в городе Тирасполе 20 сентября. mid.gospmr.org