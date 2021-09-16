Dnestr.TV

 
0

Глава Еврокомиссия призвала создать Европейский оборонительный союз

Глава Еврокомиссия призвала создать Европейский оборонительный союз

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен построить собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. Об этом сообщает Daily Mail.

Она отметила, что неспособность правительства и сил безопасности дать отпор талибам (организация запрещена в России) поднимает тревожные вопросы не только для 27 стран ЕС, но и для НАТО, передает gazeta.ru.

«Наблюдение за событиями, происходящими в Афганистане, было чрезвычайно болезненным для всех семей погибших военнослужащих и военнослужащих», — сказала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюзу нужна «политическая воля» для военного вмешательства без участия США, и что «Европе необходимо перейти на новый уровень».

В следующем году во Франции состоится саммит ЕС по вопросам обороны, в рамках которого состоится проработка планов по создаю оборонительного союза.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Европейского союза не создавать конкуренцию альянсу в то время, как союзники сталкиваются с угрозами со стороны России и Китая.

gazeta.ru
  • Сегодня, 06:43
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • «Зелёный» пресс-тур в Ягорлык
  • Прожить на минимуме

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • «Зелёный» пресс-тур в Ягорлык
  • Прожить на минимуме
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна