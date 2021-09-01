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Молдова теряет позиции в сфере виноградарства

Молдова теряет позиции в сфере виноградарства

Молдова, которая всегда славилась своими виноградниками, с каждым годом теряет позиции. В настоящее время площади составляют всего лишь 120 тыс. гектаров, из которых 40 тыс. - в частных подворьях.

По словам Валерия Чеботаря, начальника управления Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности РМ, ситуация такова, что последние годы активно выкорчевывают старые насаждения, а сажают новые намного меньше, передает bloknot-moldova.md ссылаясь на издание Enews.

- Ситуация в отрасли в этом году неблагоприятная. Погода не балует виноградарей. Летом была сильная жара, потом ее сменили обильные затяжные дожди, в некоторых регионах прошел град. Уборка винограда в этом году запаздывает, потому что ягоды пока не достигли технологической зрелости. Но на юге, в известных хозяйствах Боставан, Пуркары работы все же начались. Более ранние сорта уже созрели – мускат, шардоне, пино-траминер. На подходе алиготе, рислинг, фетяска белая. А ркацители, каберне будут убирать только в начале октября. Эти сорта еще не набрали нужной сахаристости. Тем более что синоптики нам в ближайшее время снова обещали похолодание, - сказал Чеботарь.

Также эксперт считает, что кроме погодных катаклизмов, на невысокую урожайность винограда повлияло то, что производители плохо защищали свои плантации от вредителей: не вовремя проводили обработку либо использовали некачественные препараты. И еще одна беда – в селах не хватает рабочей силы.

- Но есть и приятная новость. По нашим прогнозам, цены на технические сорта винограда с условием, что будет соответствующее качество ягод, нынче могут дойдут до 6-7 леев за килограмм.
bloknot-moldova.md

  • Сегодня, 06:50
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