Первый гол тираспольской команды "Шериф" в групповом этапе Лиги чемпионов, забитый нападающим Адамом Траоре, признан самым красивым в стартовом туре.
Малийский нападающий покорил публику шикарным голом с 11 м, который посвятил новорожденному сыну. Кроме того, это рекорд «Шерифа» по числу забитых мячей в одном еврокубковом сезоне: Ададма Траоре оформил пятый гол.
Гол команды был включен в число четырех номинантов и набрал наибольшее количество голосов на сайте УЕФА. Одним из конкурентов малийца был Джек Грилиш из "Манчестер Сити", отличившийся в матче с "Лейпцигом".