Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о создании рабочей группы по нейтрализации рисков от запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом в четверг, 16 сентября, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.
Отмечается, что строительство СП-2 содержит «прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона», передает eadaily.com.
«Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым создал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации соответствующих рисков», — сказано в тексте.
Предполагается, что рабочая группа подготовит предложения «по предотвращению и минимизации негативных последствий» для страны от сооружения газопроводов и предложит «меры для уменьшения отдельных угроз в сферах безопасности и энергетики».
Рабочую группу возглавил руководитель офиса президента Андрей Ермак. В ее состав, в частности, вошли глава СБУ Иван Баканов, глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, глава Минэнерго Украины Герман Галущенко, а также секретарь СНБО страны Алексей Данилов.
Ранее в этот день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна намерена продолжить «дружественное» давление на партнеров в связи с необходимостью гарантий для страны после введения в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2».
10 сентября в «Газпроме» сообщили, что строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено. В свою очередь, в компании — операторе трубопровода Nord Stream 2 AG рассказали, что на СП-2 начнутся пусконаладочные работы, чтобы ввести объект в эксплуатацию до конца года. eadaily.com