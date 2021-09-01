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Тысячи медиков во Франции лишились работы

Тысячи медиков во Франции лишились работы

В городах Франции около трех тысяч медицинских работников отстранены от службы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Такие данные в четверг, 16 сентября, приводит ВВС.

Как известно, в стране вступил в силу закон, согласно которому вакцинация стала обязательной для всех медиков, пожарных и работников домов престарелых.
Согласно данным издания, глава французского Минздрава Оливье Веран назвал отстранение от работы временной мерой. По его словам, многие представители упомянутых профессий уже согласились иммунизироваться от коронавирусной инфекции.

В то же время, как сообщается, в некоторых городах Франции медики вышли на акции протеста. Так, в Ницце на демонстрацию вышли 450 непривитых от COVID сотрудников одной больницы, а в городе Монтелимар на юге страны из-за нехватки врачей начали отменять плановые операции, сообщаетkorrespondent.net

В Марселе же полиция силой вывела из здания больницы непривитых сотрудников, в связи с чем у входа в медучреждение начались потасовки.
Кроме того, в соцсети появилось видео, как врачи и медсестры сжигают свои дипломы во время протеста против вакцинации.

Напомним, 11 сентября жители Франции вышли на девятую акцию протеста против "паспортов здоровья". Численность протестующих по всей стране составила 140 тысяч. Во время митингов произошли массовые столкновения с полицией.
  • Сегодня, 13:58
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