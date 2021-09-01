Судебное разбирательство инициировано тремя правообладателями, которые предъявили LinkedIn иск о нарушении авторского и смежных прав при размещении их работ в интернете. От ответчика требуют выплаты компенсации в размере порядка одного миллиона евро. В августе по запросу адвокатов американской корпорации материалы дела были переданы в Конституционный суд (КС). Решение этой инстанции может существенно повлиять на исход судебной тяжбы, сообщает noi.md
LinkedIn – крупнейшая в мире сеть деловых контактов, начавшая свою деятельность в 2002 г. С 2016 г. она принадлежит компании Microsoft и сегодня насчитывает свыше 774 млн участников в более чем 200 странах мира. Молдавские правообладатели утверждают, что их произведения (книги) были неправомерно размещены на одной из платформ, принадлежавших до февраля 2021 г. этой корпорации. Она предлагала услуги бесплатного хостинга, передает Noi.md со ссылкой на Mybusiness.md.
В качестве истцов выступают Евгений Турута, Мартин Кристиан Турута и Раду Турута. Исковое заявление поступило в Кишиневский суд в августе 2019 г. и было принято к производству судьей Натальей Лупашку. Как сообщается в иске, Евгений Турута обращался в LinkedIn Corporation с уведомлением о неавторизованном размещении на принадлежащем ей ресурсе информации из его книг. Компания удалила нелегальный контент, однако требование о выплате компенсации было оставлено без внимания.
От ответчика требуют признания нарушений, а также возмещения упущенного дохода в размере 939 тыс. евро и компенсации убытков на сумму 80 тыс. леев. При расчете суммы иска заявители исходили из предусмотренных законом обязательств по возмещению ущерба пострадавшей стороне, включая упущенную выгоду, взысканию неправомерно полученного дохода и выплате компенсации в размере от 500 леев до 500 тыс. леев за каждое нарушенное право. Кроме того, истцы пожелали, чтобы ответчик опубликовал на своем сайте судебное решение на английском языке.
В конце июля 2021 г. LinkedIn Corporation через своих адвокатов обратилась в Кишиневский суд с запросом о передаче материалов дела в КС для разрешения исключительного случая неконституционности. В августе судья Наталья Лупашку удовлетворила ходатайство. LinkedIn просит проверить на соответствие Конституции ряд положений ст. 66 Закона об авторском праве и смежных правах.
Речь идет о некоторых случаях, когда компания, предоставляющая услуги по хостингу или передаче данных (интернет/интранет), в том числе провайдерские, считается соучастником, если непосредственно способствует нарушению прав. Заявитель обращает внимание КС на норму о привлечении к ответственности при наличии технической возможности блокировать, ограничивать доступ и уничтожать объекты, опубликованные или использованные с нарушением авторского права.
Представители LinkedIn утверждают, что формулировка этой статьи позволяет интерпретацию, которая противоречит положениям Конституции. По их словам, из молдавского закона вытекает, что лица, предоставляющие услуги хостинга и передачи данных, могут быть привлечены к ответственности, будучи невиновными, за действия другого субъекта. Даже при отсутствии причинно-следственной связи между действиями лица, предоставляющего услуги хостинга, и причиненным ущербом.