На предстоящую неделю молдавская Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый" уровень метеоопасности на всей территории страны в связи с надвигающимися заморозками. В период 21 - 24 сентября в Молдове ожидается резкое похолодание, которое принесет с собой такое погодное явление, как заморозки, представляющее особую угрозу для многих сельскохозяйственных культур.
В ночные и утренние часы со вторника по пятницу следующей недели ожидаются заморозки интенсивностью до -1...-3°С.
Дневная температура воздуха при этом в разных районах страны будет колебаться от +13°С до +19 °С.