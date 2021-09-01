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Заморозки в Молдове: метеорологи объявили "желтый" уровень метеоопасности

Заморозки в Молдове: метеорологи объявили "желтый" уровень метеоопасности

На предстоящую неделю молдавская Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый" уровень метеоопасности на всей территории страны в связи с надвигающимися заморозками.
В период 21 - 24 сентября в Молдове ожидается резкое похолодание, которое принесет с собой такое погодное явление, как заморозки, представляющее особую угрозу для многих сельскохозяйственных культур.

В ночные и утренние часы со вторника по пятницу следующей недели ожидаются заморозки интенсивностью до -1...-3°С.

Дневная температура воздуха при этом в разных районах страны будет колебаться от +13°С до +19 °С.

источник: point.md
  • Сегодня, 15:25
  • DTV
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