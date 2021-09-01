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3 признака того, что вам нужно пить больше воды

3 признака того, что вам нужно пить больше воды

Обезвоживание имеет много негативных последствий, часто мы их не осознаем и стараемся избавиться от них дорогостоящим лечением. К счастью, лучшее решение является чрезвычайно простым, дешевым и удобным.

1. Вас мучают головные боли
Организм постоянно теряет жидкость. Это механизм, который избавляет от токсинов и помогает всегда чувствовать себя хорошо. Чем больше воды вы теряете, тем меньше кислорода поступает в мозг. Это приводит к расширению кровеносных сосудов, следовательно, к головным болям. Другими словами, если вы страдаете постоянными головными болями, то прежде чем принимать таблетки, выпейте один-два стакана воды.

2.Вы страдаете запорами
Вода помогает надлежащему пищеварению и помогает толстой кишке избавиться от отходов. Так что запор является одним из первых симптомов дегидратации.

3.Вам не удается похудеть
То, что вода ускоряет обмен веществ, известно меньше. Если вы ежедневно пьете достаточно воды, ваш метаболизм ускоряется и помогает почувствовать себя сытыми. Точнее, холодная вода ускоряет обмен веществ через 10 минут после потребления, а эффект удерживается в течение 30-40 минут. Чем больше вы пьете воды, тем меньше вы едите. И чем меньше воды вы пьете, тем труднее избавляться от лишних килограммов.
  • Сегодня, 15:38
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