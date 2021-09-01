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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 10 по 16 сентября на территории республики зарегистрировано 182 заявления и сообщения о преступлениях. По 139 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано: 2 грабежа и 1 покушение на грабёж (по всем фактам подозреваемые установлены), 34 кражи (8 раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано 3 факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и четыре преступления в сфере экономики (подозреваемые установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД были разысканы 7 обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представители подразделений УпВМ МВД ПМР задержали 16 госдолжников и 2 неплательщиков алиментов.

Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлено 1325 административных протоколов за нарушение Правил дорожного движения. Выявлен и отстранён от управления транспортом 21 пьяный водитель.

С 10 по 16 сентября на территории Приднестровья зарегистрировано два пожара. Один из них в с. Глиное Слободзейского района, второй – в Рыбнице. Погибших и пострадавших нет. За нарушение Правил пожарной безопасности составлено 24 административных протокола.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 10:23
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