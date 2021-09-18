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Молдавские водительские права могут признать в Венгрии

Молдавские водительские права могут признать в Венгрии

Водительские права Молдовы и Венгрии могут быть взаимно признаны, а между Кишиневом и Будапештом может возобновиться прямое воздушное сообщение. Об этом во время встречи в Кишиневе говорили вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы Нику Попеску и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, передает sputnik.md.

"Мы обсудили, как мы можем возобновить прямой авиационный маршрут между Кишиневом и Будапештом, и вплотную приблизились к подписанию соглашения о взаимном признании водительских прав", – сказал Попеску на пресс-конференции по итогам встречи с венгерским коллегой.

Глава МИДЕИ также заявил, что Венгрия поможет Молдове в проведении экспертизы в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также в управлении государственными финансами, направив двух экспертов в наши государственные структуры.

"Мы обсудили несколько возможностей сотрудничества. Мы сосредоточимся на финансировании проектов, связанных с инфраструктурой, водоснабжением, модернизацией канализационных сетей или строительством водоочистных сооружений", – сказал министр иностранных дел Молдовы.
sputnik.md
  • Сегодня, 10:27
  • DTV
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