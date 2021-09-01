Такую идею продвигает правительство ПДС. Там считают, что подобный сценарий даст возможность всем желающим работать столько, сколько они хотят, независимо от возраста. По утверждению некоторых экспертов, чтобы сохранить устойчивость пенсионной системы, правительству ПДС срочно необходимо пересмотреть закон о сокращении пенсионного возраста.
Однако депутаты ПДС утверждают, что судьба закона о сокращении пенсионного возраста с 1 января 2022 года, принятого в 2020 году, еще не решена. Сейчас в правительстве рассматриваются несколько вариантов, в том числе предоставление людям возможности работать без установления возрастных ограничений, передает bloknot-moldova.md.
- Мы хотим создать альтернативу для тех, у кого больше страхового стажа, чем полный стаж, чтобы не было пенсионного возраста в целом. Пойдем по идее того, что если человек отработал определенное количество лет, независимо от того, сколько ему лет, он может выйти на пенсию. Мы назвали эту меру долгой карьерой, такая модель существует во Франции. Мы хотим сделать расчеты, чтобы определить, каким будет достаточно долгий страховой стаж, чтобы обеспечить устойчивость системы, с другой стороны, признать за теми, кто проработал долгое время, право выхода на пенсию раньше, - заявил депутат Дан Перчун (ПДС) в рамках передачи «Punctul pe Azi» на TVR Moldova.
Как сообщает ipn.md со ссылкой на экспертов, экономические и демографические реалии в Молдове оказывают давление на власти, заставляя их принимать решение в отношении закона о сокращении пенсионного возраста. По их словам, снижение пенсионного возраста означало бы массовое субсидирование Пенсионного фонда из государственного бюджета, в то время как Молдова не может позволить себе такую политику.
- Если возраст выхода на пенсию не увеличится постепенно, другого выхода нет. Пенсионный возраст выше в экономически развитых государствах. Политикам придется пересмотреть этот закон. Кроме того, очень важно повысить доверие населения к тому, что после внесения взносов в пенсионную систему гражданин не будет лишен своего права, и пенсия, которую он получит, будет честной. Если гражданин поверит в пенсионную систему, то желание уйти на пенсию рано исчезнет, - заявил экономический эксперт Виорел Гырбу, забыв указать, что Молдова не относится к экономически развитым странам и сроки жизни жителей нашей республики сильно отличаются от той же Франции.
Согласно данным статистики, средняя продолжительность жизни в Республике Молдова в 2020 году составила 69,8 лет (65,9 года для мужчин и 73,9 года для женщин). В то же время, средняя продолжительность жизни мужчин во Франции в 2020 году составила 79,2 года, а женщин – 85,2 года.
Еще в декабре 2020 года парламентское большинство ПСРМ-Шор утвердило закон о сокращении пенсионного возраста. Если он не будет отменен или пересмотрен, закон вступит в силу с 1 января 2022 года и предполагает выход на пенсию женщин в возрасте 57 лет, а мужчин – в возрасте 62 лет.