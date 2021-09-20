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В Пермском Госуниверситете произошла стрельба, есть погибшие (обновлено)

В Пермском Госуниверситете произошла стрельба, есть погибшие (обновлено)

В Пермском государственном университете (ПГНИУ) неизвестный открыл огонь из травматики. По предварительным данным, восемь человек погибли, шестеро ранены, сообщили в СК.
Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые — судя по кадрам из соцсетей — попытались спастись, выпрыгивая из окон.

Атаковавшего задержали, он ранен. Его личность установлена, это студент ПГНИУ.

"Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Источник в одном из федеральных ведомств сообщил РБК, что стрелка обезвредили. Оружие было не травматическое, а огнестрельное, уточнил он.

На место выехал прокурор Пермского края Павел Бухтояров, губернатор Дмитрий Махонин, а также в город вылетают главы Минобрнауки и Минздрава Валерий Фальков и Михаил Мурашко.
Власти пообещали помощь пострадавшим и семьям жертв.



Пермский стрелок рассказал, как получил лицензию на оружие

18-летний Тимур Бекмансуров, предположительно устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), рассказал в опубликованном в Сети послании, как получил оружие. В результате стрельбы погибли не менее восьми человек, ещё 19 пострадали, сообщали в Минздраве. По предварительным данным, стрелок был ликвидирован при задержании, сообщает news.ru

"Приблизительно 13 марта я написал заявление на получение охотничьего билета, после чего отправился в психиатрическую клинику по адресу: Петропавловская, 74, для получения справки", — признался Бекмансуров в сообщении, опубликованном на его странице во «ВКонтакте».

По словам стрелка, он подделал большинство тестов психиатров в диспансере, чтобы получить необходимую справку для покупки боевого оружия. Получив желаемое, молодой человек подчеркнул, что по итогам посещения медучреждения у него сложилось впечатление, что «те, кто должны лечить, сами больны».

После этого злоумышленник отправился в центр «Олимп» для обучения безопасному обращению с оружием. По словам Бекмансурова, он и так знал большую часть из того, что ему объяснял инструктор. Успешно сдав экзаменационный тест и пройдя испытание по стрельбе, он получил необходимый ему сертификат. 28 апреля парень забрал лицензию и отправился в магазин «Инструмент-оружие» выбирать себе будущее орудие убийства. Бекмансуров искал «любой помповый дробовик с пистолетной рукояткой и возможностью регулировки приклада».


"Полуавтоматические ружья не рассматривал, возможно, они и дают больший темп стрельбы, но могут подвести в самый ответственный момент, ну а про «Ланкастер» с «Парадоксом» и говорить не стоит, они не покажут такой же эффективности при стрельбе по толпе, как заряд картечи", — пояснил Бекмансуров.

Также он добавил, что «инцидент в Казани» сыграл ему на руку: сотрудники Росгвардии пришли с проверкой к нему домой и сняли с оружия номера.

Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. Стрелявший пронёс на территорию государственного национального исследовательского университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам. По предварительным данным, погибли восемь человек. В настоящее время на месте происшествия работает ОМОН, стрелок скончался при задержании.
  • Сегодня, 10:07
  • DTV
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