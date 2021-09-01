«Газпром» начал поставлять газ в Молдову по рекордным ценам, которые достигли 440 – 550 долларов за 1000 кум. м. Если в начале 2021 года, природный газ в Молдову поставлялся по цене 127 долл., сегодня его на границе с Молдовой увеличилась более чем в четыре раза.
Об этом в эфире «Radio Europa Liberă» заявил один из директоров Национального агентства по регулированию в энергетике Штефан Крянгэ, сославшись на предоставленную газовым монополистом АО «Молдовагаз» информацию в НАРЭ, сообщает omg.md
«В августе нас проинформировали, что «Молдовагаз» импортировала газ по цене 440 долларов за тысячу куб.м., а в сентябре цена была 550 долларов. В начале года было 127 долларов», - сообщил Крянгэ.
В июле, глава правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил о грядущем повышении цены на газ. Тогда он объявил о том, что газ подорожает не менее чем на 30%. Правительство никак не отреагировало на это заявление руководителя монопольной компании, в которой у правительства 35,33% акций.
Сегодня, молдавские потребители газа платят по 4,63 лея за 1 куб.м газа (262 долл. за 1000 куб.м – Ред.).
Ранее, лидер социал-демократической партии Молдовы Виктор Шелин заявил, что "Молдовагаз" формирует себе убытки, но выгоняет деньги за рубеж. С потребителей все это снимут, начиная со следующего года в виде компенсации убытков Молдовагаз".
Он подчеркивает, что "Молдовагаз и новые власти пока пытаются приучить общественное сознание к факту неизбежности снятия шкуры с безропотных граждан".
"Новая власть изменила закон о нефтепродуктах, цены пошли вверх, народ историю скушал, на очереди газ", - добавил Шелин. источник: point.md