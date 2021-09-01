На заседании Оперштаба упомянули информацию ВОЗ о том, что в 26 европейских странах зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Самый большой – 100-процентный – скачок отмечен в Венгрии. В соседних с Приднестровьем государствах число инфицированных увеличилось на 60-80%. Активнее стал распространяться вирус и на территории ПМР. Если неделей ранее среднесуточный показатель заболеваемости составлял 82 случая, то на минувшей неделе ежедневно выявляли в среднем 127 фактов инфицирования COVID-19. Пропорционально потребности увеличивают и коечный фонд. Сейчас функционируют госпитали в Тирасполе, Слободзее, Бендерах и Рыбнице. Последний заполнен, поэтому сегодня начнет прием пациентов дубоссарский госпиталь. Он рассчитан на 150 человек. Всего госпитальная сеть республики в случае необходимости готова охватить стационарным лечением 2935 инфицированных граждан, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент спрашивал об обеспеченности профильных ЛПУ медикаментами, средствами защиты и тестами на определение наличия коронавируса в организме. По словам министра здравоохранения Кристины Албул, все необходимое для качественного лечения данной категории больных в достатке. Резервы своевременно пополняются. Ожидается поставка 50000 антиген-тестов. Хватает и медицинского кислорода. Его потребление возросло до 187 баллонов сутки.
Глава государства также интересовался, исполнено ли его поручение относительно досрочного начала отопительного сезона в медучреждениях. Министр экономического развития Сергей Оболоник доложил, что согласно заявкам тепло подано в ЛПУ уже сегодня. Президент также остановился на вопросе питания в стационарах, напомнив, что оно должно быть качественным. Говорил и о внимании, которое должно оказываться пациентам. Для мониторинга ситуации будут работать специальные выездные группы, в состав которых войдут представители Минздрава и правоохранительных органов. Практика инспекционных обходов и личного общения с пациентами инфекционных стационаров не нова. Ее ввел Президент. Сегодня он поручил к ней вернуться. Для понимания положения дел в каждом отдельном стационаре узнать необходимо мнение не меньше трети пациентов, считает Вадим Красносельский. Еще одно президентское поручение в контексте организации борьбы с коронавирусом – возобновление деятельности кризисных центров.
Напомнил Глава государства и о своей инициативе об организации постковидной реабилитации. В бюджет будущего года в обязательном порядке должны быть включены затраты на оплату путевок в санатории «Днестровские зори» и «Днестр» для граждан, тяжело перенесших COVID-19. Минздравом прорабатывается перечень восстановительных процедур.
Что касается COVID-вакцинации: привито больше четверти взрослого населения республики. На днях в Приднестровье поступила партия вакцины («Sinofarm») – 7388 доз. Этот препарат вызывает доверие и пользуется спросом среди приднестровцев. Это третья поставка. Первые две в сумме составили 25000 доз. Говорили на совещании и об эффективности вакцинации как инструмента профилактики коронавируса. По поручению Вадима Красносельского проанализирована заболеваемость среди вакцинированных. Заразился COVID-19 после прививочного курса 231 житель республики (это 0,5% всех фактов инфицирования приднестровцев). В 95% случаев болезнь протекала в легкой форме либо была средней тяжести. Летальных исходов среди вакцинированных не зарегистрировано.
Учитывая, что COVID-обстановка пока нестабильна и есть предпосылки к ее дальнейшему ухудшению, члены Оперштаба обсудили некоторые меры, которые призваны стабилизировать ситуацию или хотя бы не допустить массовой заболеваемости населения. Рекомендовано усилить контроль исполнения карантинных требований в общественном транспорте и учреждениях сферы торговли и общепита. Масочный режим, дезинфекция рук посетителей, ограничение количества граждан, одномоментно находящихся в помещении (исходя из площади), количество пассажиров маршрутных такси, не превышающее число посадочных мест, – требования уже знакомые и ставшие привычными. Главное – их исполнение, подчеркнул Вадим Красносельский. Проводить корпоративные мероприятия пока не рекомендуется. Отказаться стоит и от массовых собраний в закрытых помещениях. Работодателям снова предстоит вернуться к практике перевода возрастных сотрудников на удаленную форму работы (если это не нарушит производственный процесс). president.gospmr.org