Александра Васильевна Лобанова родилась в 1948 году в городе Бендеры. В 1965 окончила среднюю школу № 3. В 1970-м - завершила обучение в Тираспольском педагогическом институте им. Т. Г. Шевченко. Далее по распределению трудилась в селе Дезиенжа Комратского района, где преподавала биологию и химию.
С 1973 года Александра Васильевна – учитель химии, организатор внеклассной работы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы № 3 города Бендеры. В 1980-м - назначена на должность директора средней школы № 15. С 1988 по 1990 года руководила средней школой № 18. С 1990 по 1995 гг. была заместителем председателя Бендерского исполкома по социальным вопросам. Далее трудилась на предприятиях «Бендерымебель» и «Анина» на руководящих должностях. С 1997 по 2000 гг. Александра Васильевна работала в Министерстве просвещения ПМР - начальником отдела аттестации кадров, и. о. начальника Управления общего образования. В 2007-м устроилась в аппарат Управления народного образования г. Бендеры.
С 2007 по 2012 гг. Александра Васильевна занимала должность заместителя главы Государственной администрации г. Бендеры. На данном посту проявила себя как грамотный руководитель, талантливый организатор и высококлассный специалист. При ее активном участии активизировалось молодёжное движение в городе, более разнообразной и интересной стала деятельность учреждений образования, культуры и спорта. Она способствовала поддержке одарённых детей, выявлению новых талантов в различных сферах деятельности.
Александра Васильевна – участник боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики 1992 года, отличник народного образования, избиралась депутатом городского Совета народных депутатов, активно поддерживала работу общественных организаций города.
Награждена медалями «Защитник Приднестровья», «За трудовую доблесть», «15 лет ПМР», «За безупречную службу» III степени, «20 лет ПМР», «30 лет ПМР», орденом «Трудовая слава», Благодарственным письмом Министерства просвещения ПМР и Грамотой Главы Государственной администрации г. Бендеры.
Коллектив Государственной администрации г. Бендеры выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой – кончиной Александры Васильевны Лобановой. Разделяем боль потери и скорбим вместе с вами.
Прощание с Александрой Васильевной Лобановой состоится на площади перед храмом в парке А.Невского 22 сентября в 10-30ч.
Редакция "Днестр ТВ" приносит свои соболезнования родным и близким.