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Лукашенко: мы всегда будем привержены тесной дружбе с молдованами

Лукашенко: мы всегда будем привержены тесной дружбе с молдованами

Беларусь всегда будет привержена дружественным отношениям с Молдовой. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Молдовы в Беларуси Виктором Сорочаном, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что Виктор Сорочан завершает свою дипломатическую миссию в Беларуси и поблагодарил его за работу.

"Вы были хорошим послом своей страны, должен откровенно это сказать. И очень надеюсь, что следующий посол хуже не будет. Вы не просто поддерживали дружеские отношения наших стран (что вообще-то входит в обязанности посла, если он хочет быть настоящим послом), вы, наоборот, и в личном плане, и в государственном плане всегда стремились и душой и сердцем, чтобы молдоване и белорусы были рядом", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"Вы должны знать, что мы будем всегда привержены тесной дружбе белорусов и молдован. Мы очень хотим, чтобы Молдова оставалась дружественным суверенным, независимым государством и постепенно решала свои проблемы", - сказал белорусский лидер.

По его словам, проблемы того или иного характера есть у любого государства, и у Молдовы после распада Советского Союза их хватало. Но в последние годы немало сделано, чтобы Молдова четко определилась, где ее интересы и в каком направлении двигаться, считает Александр Лукашенко.

"И в этом плане Игорь Додон немало сделал, надо отдать ему должное. Пришла новая власть, к руководству в стране пришли новые люди, но я уверен, они вынуждены будут (если кто-то там мыслит по-своему и, как я говорю, в обратном направлении) проводить политику в интересах Молдовы. Молдова - интересы руководства должны быть прежде всего там".

Белорусский лидер признался, что всегда с любовью относился к молдавской земле, которую считает жемчужиной Европы и прекрасным уголком планеты. "И я вижу развитие Молдовы как суверенного и независимого государства. В этом весь интерес народа. Не думаю, что найдется политик, который проводил бы иную политику, народ просто не позволит проводить политику на свертывание суверенитета и независимости", - подчеркнул Президент.

"Пусть это и небольшой народ, но с очень большими политическими амбициями на независимость своего государства, - продолжил Александр Лукашенко. - И в этом плане мы всегда будем на вашей стороне. Ну а счастье надо искать там, где оно лежит, если оно где-то спрятано. Но я уверен, что оно там, где-то в районе Кишинева".

Александр Лукашенко также подчеркнул роль посла в развитии торгово-экономических отношений: "Очень много для наших экономических потенциалов было сделано. И товарооборот приличный - дай бог с другими небольшими постсоветскими республиками был бы такой товарооборот, как с Молдовой. Это основа".

"Мы очень большие объемы потребляем вашей продукции, особенно критического импорта. Мы так и будем делать, не собираемся отходить от этой политики, если это выгодно Молдове. Мы экспортируем то, что вам нужно, особенно машины, механизмы, автомобили, тракторы, троллейбусы, - все, что вы просили", - добавил глава государства.

Товарообмен Беларуси и Молдовы за январь - июль 2021 года вырос до $123 млн, что на 15% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Экспорт отечественных товаров превысил $86 млн (рост почти на 31%), импорт составил около $37 млн. Беларусь поставляла в Молдову в основном нефтепродукты, тракторы, троллейбусы, стекловолокно, молочные продукты, лекарственные средства. Импортировались преимущественно виноградные вина и крепкие спиртные напитки, кукуруза, фрукты и овощи, ковры и напольные покрытия.

В Молдове действуют более 60 представительств, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских предприятий, три сборочных производства, на которых изготавливают троллейбусы "Белкоммунмаш", тракторы Сморгонского агрегатного завода и Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. В Беларуси работают 23 предприятия с молдавским капиталом, в том числе 7 совместных и 16 иностранных организаций.
belta.by
  • Вчера, 18:47
  • DTV
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