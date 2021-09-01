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Товарооборот Приднестровья растёт

Товарооборот Приднестровья растёт

Государственный таможенный комитет ПМР в постоянном режиме осуществляет анализ таможенной статистики, связанной с внешним товарооборотом Приднестровья. Так, за восемь месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2020-го общий объём товарооборота увеличился на 39%. Рост объемов экспорта товаров составил 48%, а импорта — 33%.

На фоне этой позитивной тенденции на 15% увеличились поступления таможенных платежей в Республиканский бюджет. За январь-август 2021 года их сумма составила более 546 млн. руб., сообщается на сайте ГТК ПМР

Показатели таможенной статистики ПМР свидетельствуют о значительном увеличении экспорта таких товаров как:

- металлы и изделия из них – более чем в 2 раза;

- текстильные изделия – на 41%;

- топливно-энергетические товары – на 8%;

- продовольственные товары и сырье – на 10%.

Одновременно отмечается существенное снижение в структуре экспорта минеральных продуктов (на 22%).

Приднестровский импорт за восемь месяцев без учета природного газа вырос на 39%, что обеспечено увеличением ввоза таких товаров, как:

- металлы и изделия из них – рост более чем в 2 раза;

- машиностроительная продукция – на 22%;

- текстильные материалы – на 46%;

- продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – на 13%.

Объём внешней торговли Приднестровья со странами Евразийского экономического сообщества составляет 29%, со странами Европейского союза – 30%. Основным торговым партнером нашей республики остается Российская Федерация. Объёмы товарооборота с РФ составили 26,5% от общего товарооборота Приднестровья. При этом товарооборот увеличился на 17% или на 17,9 млн. долл., а импорт — на 12% или на 6,9 млн. долл. США (преимущественно за счёт увеличения импорта продовольственных товаров).

Позитивная тенденция наблюдается и по экспорту отечественных товаров на российский рынок. В сравнении с аналогичными показателями прошлого года приднестровские предприятия поставили в Россию товаров на 25% больше или на 10,9 млн. долл. (преимущественно за счёт роста экспорта машиностроительной продукции, металлов и изделий из них, продовольственных товаров и сырья). В целом объёмы экспорта в РФ составили 9% от общего экспорта ПМР.
customs.gospmr.org
  • Вчера, 18:57
  • DTV
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