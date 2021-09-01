К онлайн-диалогу Глава Правительства пригласил руководство Минэкономразвития, городов и районов республики. Среди главных вопросов - обсуждение финансирования приобретения дорожно-строительной техники в 2022 году.
Не секрет – долгие годы данное направление не финансировалось: техника устарела и пришла в негодность. Предложение Премьер-министра – заложить 15 млн рублей в ФКВ, чтобы сделать шаг вперед в реконструкции дорожной техники. Также Александр Мартынов предложил проанализировать бизнес-планы профильных предприятий, чтобы понимать как они видят свои инвестиционные программы. Информацию должны представить в ближайшее время. Также обсудили и вопрос включения предприятий дорожной отрасли в программу льготного кредитования с субсидированием процентной ставки, сообщается на сайте Правительства.
Реконструкция ливневок
Проблема состояния ливневых канализаций, как показали проливные дожди этого лета, стоит остро во многих населенных пунктах республики. Например, во время сильных осадков многие дома села Суклея Слободзейского района затапливает. Виной всему – неисправная, точнее много лет назад недостроенная, ливневка. Проблема давняя, говорит замглавы Слободзейского района.
«Проблема касается 15% улиц, это только примыкающие к городу: Стрельникова, Корчагина, Шевченко, Котовского - от балки вниз по склону к ручью Светлому, - рассказал Виктор Забутырин. - Там практически размыта улица Стрельникова, хотя она была в асфальтовом, белом варианте. И там проехать практически не возможно»
По поручению Председателя Правительства вопрос, волнующий жителей долгие годы, могут решить уже в следующем году. В этом году проектный институт подготовит необходимые документы, в 2022-м - вопрос предлагается решить. Необходимая сумма – примерно 5 млн рублей.
С похожими проблемами сталкиваются во всех городах республики
«К примеру, у нас есть целый микрорайон Ленинский, который с советского времени строился без ливневых канализаций. Второй - Солнечный - самый большой. Там тоже нет ливневок. Все уходит по дорогам и есть беда от этого», - рассказал о ситуации в Бендерах Роман Иванченко.
Глава Правительства поручил к началу апреля просчитать комплексную программу по решению вопроса по всем городам. Что касается села Суклея, то предлагается заложить в Дорфонд на 2022 год отдельной строкой решение этого многолетнего вопроса.
«Сделаем увеличение параметров по Дорожному фонду конкретно под эту тему, - отметил Александр Мартынов. - Надо сделать таким образом, чтобы проблема была решена, и чтобы мы не поразили ни Тирасполь и не Слободзею, в плане ремонта второстепенных дорог и основных, потому что там проблем не меньше», - резюмировал Глава Правительства.
О других направлениях
Также в рамках диалога обсудили и замену окон в школах, детских садах и коррекционных учреждениях. Напомним, ранее было дано поручение включить замену оконных блоков в программу ФКВ на 2022 год. Премьер-министр напомнил, что это одно из важных направлений:
«В следующем году мы должны сделать очередной существенный шаг в этом плане. Напомним, что замена окон в образовательных учреждениях является поручением Президента, и в следующем году в решении этого вопроса мы должны продвинуться довольно существенно». gov-pmr.org