Уровень воды в Пруте снизится на 35-50% в ближайшие дни. Об этом 20 сентября предупредила Государственная гидрометеослужба РМ.
По прогнозам синоптиков, в Пруте до 27 сентября из-за отсутствия осадков может быть очень низкий уровень воды. Поэтому граждан и предприятия призвали в ближайшие дни экономить водные ресурсы.
Напомним, что ранее в министерстве окружающей среды сообщили, что нынешнее снижение уровня воды в Пруте и Днестре объясняется обычным отсутствием осадков в конце лета и начале осени и соответствует норме в это время года.