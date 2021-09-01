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Специалисты дуальной модели обучения могут получить налоговые льготы

Специалисты дуальной модели обучения могут получить налоговые льготы

Предоставить налоговые льготы тем, кто получил специальность в рамках программы практико-ориентированной дуальной модели обучения, предложило Правительство. Дуальное обучение – это подготовка специалистов организациями профессионального образования для предприятий и организаций разных форм собственности. Фактически это заказ на подготовку необходимых специалистов, который оформляется в виде договора между учебным заведением и предприятием. По итогам 2020 года в системе дуального образования было задействовано 9 организаций среднего профессионального образования и порядка 30 промышленных и сельскохозяйственных организаций. Обучение проходит по 18 профессиям и специальностям, уточняет информационная служба ВС ПМР.

«Одной из основных задач является сокращение дисбаланса между потребностями рынка труда и системой подготовки кадров организациями профессионального образования. Поэтому для более интенсивного развития системы дуального образования проектом закона предлагается установить пониженную ставку единого социального налога», – отметила заместитель министра экономического развития Мария Глушкова.

Работникам, завершившим обучение по программе дуального обучения, предлагается установить в отношении начисленных выплат ставку в размере 12%. Стандартная ставка единого социального налога составляет 25%. Чтобы получить налоговую льготу, обучение должно быть подтверждено документом государственного образца и выпускнику необходимо будет устроиться на работу в течение одного года после окончания обучения. Срок действия данной ставки правительство предлагает ограничить одним годом со дня принятия на работу. Кроме этого, пониженную ставку единого социального налога в размере 12% предлагается применять в отношении выплат наставникам.

Комитет по экономической политике будет рекомендовать Верховному Совету принять проект закона с дополнениями в закон «О едином социальном налоге и обязательном страховом взносе» в первом чтении.
vspmr.org
  • Сегодня, 05:52
  • DTV
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