Правоохранительные органы РМ сообщили о новой схеме взлома счетов держателей карт. В ловушку могут попасть те, кто продает товары и размещает рекламу в различных социальных сетях.
По данным полиции, мошенники говорят, что хотят купить товар и просят отправить его через почтовые службы. Впоследствии они жалуются, что заболели коронавирусом и не могут прийти, чтобы получить заказ, и просят у жертв личные данные, такие как: номер карты, код безопасности, пароли, отправленные с помощью SMS на номер мобильного телефона держателя карты, чтобы заплатить им за товар, пишет unimedia.info
Получив эту информацию от держателя карты, мошенники проводят денежные операции от его имени.
В полиции напоминают, что при переводе денег на карту, лицу, осуществляющему перевод, нужен только номер карты.
"Если вас попросят ввести PIN-код вашей карты, номер карты, личные данные (IDNP) и пароли, полученные по SMS для совершения перевода, вы должны понять, что это - преступники!
Будьте бдительны и защитите свои деньги и личные данные! Если вы попали в ловушку преступников, немедленно сообщите об этом в полицию по номеру 112 и в банковское отделение", - говорят сотрудники правоохранительных органов.