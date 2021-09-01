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В Молдове мошенники воруют деньги с банковских карт, ссылаясь на COVID-19

В Молдове мошенники воруют деньги с банковских карт, ссылаясь на COVID-19

Правоохранительные органы РМ сообщили о новой схеме взлома счетов держателей карт. В ловушку могут попасть те, кто продает товары и размещает рекламу в различных социальных сетях.

По данным полиции, мошенники говорят, что хотят купить товар и просят отправить его через почтовые службы. Впоследствии они жалуются, что заболели коронавирусом и не могут прийти, чтобы получить заказ, и просят у жертв личные данные, такие как: номер карты, код безопасности, пароли, отправленные с помощью SMS на номер мобильного телефона держателя карты, чтобы заплатить им за товар, пишет unimedia.info

Получив эту информацию от держателя карты, мошенники проводят денежные операции от его имени.

В полиции напоминают, что при переводе денег на карту, лицу, осуществляющему перевод, нужен только номер карты.

"Если вас попросят ввести PIN-код вашей карты, номер карты, личные данные (IDNP) и пароли, полученные по SMS для совершения перевода, вы должны понять, что это - преступники!

Будьте бдительны и защитите свои деньги и личные данные! Если вы попали в ловушку преступников, немедленно сообщите об этом в полицию по номеру 112 и в банковское отделение", - говорят сотрудники правоохранительных органов.

Point.md
  • Сегодня, 06:01
  • DTV
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