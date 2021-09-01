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В России планируют запустить мобильное приложение для мигрантов в 2022 году

В России планируют запустить мобильное приложение для мигрантов в 2022 году

Мобильное приложение, с помощью которого мигранты в РФ смогут оформлять документы и искать работу, планируется запустить в 2022 году. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает ТАСС

"Мы решили в одном мобильном приложении попробовать отразить и сделать удобным весь клиентский путь, который необходимо пройти иностранцу для переезда и устройства на работу", - сказал зампред кабмина.

По его словам, "уже создан прототип и идет работа над необходимыми изменениями в нормативной правовой базе", а запуск платформы "планируется в следующем году". "Какие-то сервисы появятся сразу после запуска, а какими-то приложение будет насыщаться по мере их готовности", - заметил Оверчук.

В частности, через это приложение можно будет узнать о наличии ограничения на въезд в Россию, а в случае отсутствия такого ограничения - воспользоваться рядом сервисов.

"Если раньше он [иностранец] жил и работал в России, наверняка у него есть и СНИЛС, и ИНН, если нет, они ему будут оформлены. Потом уже можно искать работу, связываться с работодателем", - сказал Оверчук. На вопрос, получится ли оформить таким образом регистрацию, вице-премьер предположил, что "это тоже может быть в приложении".

Он подчеркнул, что не все сервисы будут связаны с госуслугами. "Скорее всего, это будет цифровое государственно-частное партнерство - частные услуги тоже будут представлены, например покупка медицинской страховки или поиск и аренда жилья", - сказал вице-премьер.

Оверчук сообщил, что в России в настоящее время около 3,8 млн человек осуществляют трудовую деятельность по патенту или, как граждане стран Евразийского экономического союза, на основании трудового договора и около 290 тыс. иностранцев являются студентами.

tass.ru
  • Сегодня, 07:55
  • DTV
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