Теперь не нужно ехать за границу за Кембриджским сертификатом — сдать международный экзамен на знание английского можно будет в Молдове, при лицее Мештерул Маноле в селе Сэлкуца Каушанского района. Это — заслуга 12-классницы и её учителя английского, передает publika.md
"Есть семь видов теста. В том числе на критическое мышление в разных областях, включая экономику и политику. Цель теста — проверить не знание английского, а навыки студентов в различных сферах, чтобы они могли поступить на любой факультет в Европе или Великобритании", - сказал учитель английского языка Сергей Желиховский.
Ученица XII класса Адриана Новак сама рассчитывает получить Кембриджский сертификат для поступления в университет за границей. Но до сих пор за ним нужно было ездить в Румынию. "Я подумала: к чему такие сложности для молдавских студентов? Ехать в другую страну, чтобы пройти тест".
Ответ из Департамента экзаменов по английскому языку Кембриджского университета пришёл быстро — и теперь на радостях к сдаче тестов начали готовиться очень многие учащиеся лицея Сэлкуцы.
Первый экзамен в лицее состоится в ноябре. Записаться на него можно до 30 сентября.